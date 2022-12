Google, le funzionalità introdotte ti cambiano la vita: il nuovo aggiornamento è finalmente disponibile

Sono in arrivo sui dispsitivi Android nuove funzionalità da non perdere. L’aggiornamento di Google sconvolge gli utenti e stravolge la concorrenza.

Google è sempre alla ricerca di nuove funzionalità da offrire ai suoi utenti. Il colosso californiano ha la responsabilità di svillupare i software da installare su dispositivi di diverse marche, come Samsung e Qualcomm.

Il compito di aziende come Google è fornire un interfaccia capace di guidare l’utente verso il suo obbiettivo e interagire con i servizi offerti. Perciò è fondamentale presentarsi con nuovi aggiornamenti e funzioni che valorizzano i dispositivi Android.

Recentemente l’azienda ha rilasciato un aggiornamento, introducendo nuove funzionalità. Gli aggiornamenti riguarderebbero alcune applicazioni di Google, come YouTube e Maps.

Aggiornamenti in arrivo

Il primo aggiornamento riguarda Google Foto, in particolare la sezione di editing. Sull’app stanno per essere rilasciati nuovi stilli di collage, permettendo agli utenti di creare facilmente dei collage di foto e inviarle a propri amici e parenti. Ti basterà scegliere le tue foto e lo stile che preferisci, quindi utilizzare semplici strumenti di trascinamento della selezione per modificare l’ordine della disposizione.

In questi giorni circola la notizia che Google sta collaborando con 2 artisti per un progetto artistico da presentare sul’app Foto. Gli artisti sarebbero il team visivo di marito e moglie DABSMYLA dall’Australia e il famoso acquerellista Yao Cheng Design dalla Cina.

Il colosso californiano ha deciso di migliorare il proprio servizio per i non vedenti. La nuova modalità di lettura su Android offre un’esperienza di lettura accessibile. Quando viene inserito nelle impostazioni, aggiunge una funzionalità di sintesi vocale con velocità regolabile, anche scelte di visualizzazione personalizzabili, come contrasto, stile e dimensione del carattere.

Sui dispositivi Android vengono rilasciati nuovi widget con accesso diretto a YouTube. Puoi accedere immediatamente alla tua raccolta di film, cortometraggi e abbonamenti con un solo tocco dalla schermata Home del tuo dispositivo.

Invece per i Smartwatch sarà aggiunto un nuovo riquadro dedicato solamente per Google Maps. Non è l’unico riquadro in arrivo, l’azienda ne sta rilasciando dei nuovi che aiuteranno la tua vita di tutti giorni. Ad esempio, contattando i tuoi contatti più importanti e controllando gli orari di alba e tramonto in modo da poter organizzare la tua giornata.