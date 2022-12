Elettrodomestici, i trucchi per pulirli con quello che hai in cucina I Pulisci meglio e non spendi in prodotti

Quando devi pulire gli elettrodomestici non sai mai dove partire? Scopri come questi semplici prodotti naturali renderanno splendente la tua casa.

Spesso quando dobbiamo pulire la casa ci ritroviamo mille detergenti e prodotti chimici diversi tra loro, ma non serve molto per rimuovere lo sporco. A volte per pulire bastano pochi ingredienti naturali che abbiamo già nelle nostre case, come acqua, sale, limone, bicarbonato di sodio e aceto.

Questi ingredienti sono utili anche per rimuovere lo sporco più ostinato dai nostri elettrodomestici. In casa ci tocca spesso eliminare il grasso incrostato nel forno, rimuovere il calcare dalle lavatrice o dalla lavastoviglie e rimuovere lo sporco incastrato nel tostapane.

Non è un compito facile pulire questi elettrodomestici, ma grazie a qualche ingrediente e trucchetto si possono fare dei miracoli. Oggi vediamo insieme come pulire attentamente alcuni elettrodomestici che abbiamo in casa.

Come pulire gli elettrodomestici

Nelle nostre case abbiamo diversi alleati nella guerra contro lo sporco, basta a volte conoscere qualche trucco. Per pulire i nostri elettrodomestici possiamo affidarci a dei ingredienti del tutto naturali, come il limone e il sale.

Tutti sanno che la moka del caffè non va mai lavata con il detersivo, ma nessuno sa come pulire le caffetterie. Per pulirle ci basta miscelare l’acqua con il sale grosso, del succo di limone o l’aceto, tutti i tre i mix sono ottimi per avere una caffettiera come nuova.

Se vi avanza ancora un po’ di aceto potete aggiungerlo nella vostra lavastoviglie. Quando puliamo questo elettrodomestico è fondamentale prima controllare le guarnizioni e il filtro, dopo questo compito potete fare un lavaggio a vuoto aggiungendo dell’aceto.

Il discorso dell’aceto vale anche per la lavatrice. Versate l’aceto nel cestello e fate partire la lavatrice a 50°/60°. Se avete l’aceto di mele è ideale come ammorbidente per il vostro bucato, perfetto per avere dei panni igienizzati e morbidi.

Dove lo sporco è più ostinato da rimuovere è il piano cottura, ci vuole tanto polso per rimuovere il grasso incrostato. Grazie a un po’ di sale e limone non dovrete sforzarvi molto: Tagliate metà limone e sopra una fetta mettete il sale, strofinate la fetta con il sale sul piano da pulire, infine acciugate il tutto con un panno. Attenzione, evitte di utilizzare il limone sulle superficie di marmo e smaltate.

I fornelli non sono l’unico posto dove il grasso è più ostinato, anche pulire il forno non è compito semplice. Il tutto può essere risolto con una spugna impregnata di acqua e aceto o acqua e bicarbonato di sodio. Passate la spugna all’interno del forno e lasciate che agisca per qualche minuto, infine passate una pezza per asciugare.