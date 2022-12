Sconto lavastoviglie, finalmente un bonus per le famiglie italiane | Perché conviene cambiarla: risparmi anche sulla bolletta

Una cosa che sappiamo per certo è che l’Europa non sta attraversando un bel momento, a causa soprattutto del rincaro energia che sta avvenendo in particolar modo nell’ultimo periodo. Ma come siamo arrivati a tutto questo?

Il rincaro energia è principalmente dovuto ai conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, e che ha chiaramente portato un rialzo sia delle materie prime in generale (anche beni di prima necessità), sia dell’energia, rispettivamente elettrica e del gas a metano.

Com’è ovvio che sia tutto questo si è riflettuto in un sostanziale aumento delle bollette mensili dell’energia, che sono quindi salite clamorosamente in tutta Europa. Secondo alcune statistiche che sono uscite recentemente, il costo delle bollette sarebbe aumentato di circa il 50% rispetto alle corrispondenti bollette degli stessi mesi dell’anno immediatamente precedente.

Questo ha portato a notevoli problematiche, e ormai diverse famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia della povertà, dato il costo ormai insostenibile delle bollette mensili dell’energia.

Fortunatamente il governo italiano (così come quello tedesco e di altri paesi appartenenti all’Unione Europea) non si è tenuto con le mani in mano, anzi, ha emanato diversi decreti volti ad aiutare i cittadini, come ad esempio il bonus energia da 150 euro, che sono direttamente detraibili dal costo delle bollette mensili dell’energia. Oltre a questo, oggi vi parliamo in particolare dello sconto lavastoviglie, che rappresenta una salvezza per tutte le famiglie italiane in difficoltà: scopriamo insieme di cosa si tratta, scendendo nei particolari.

I dettagli del bonus

Si tratta in particolare di un bonus introdotto da parte della legge di bilancio 2023 (assieme ad altre agevolazioni di natura fiscale), il quale consente l’acquisto di una lavastoviglie (o eventualmente, in alternativa, un frigorifero) che consumi poco ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino, con una detrazione corrispondente al 50% del prezzo originale. L’unico requisito da rispettare è che l’elettrodomestico in questione deve necessariamente essere di classe A o superiore.

Ricordatevi infatti che, al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico, è sempre meglio scegliere nella maniera più oculata e intelligente possibile, andando a prediligere nella fattispecie l’eletttrodomestico alla più alta classe d’efficienza energetica. Un dispositivo in classe A+++, per esempio, consumerà sensibilmente di meno rispetto ad un elettrodomestico di classe inferiore, classe C per esempio.

Questo si rifletterà per forza di cose in bollette dell’energia meno salate, che porterà quindi (nonostante un investimento iniziale leggermente maggiore) ad un risparmio a lungo termine.