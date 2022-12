Natale, se regali questi videogiochi non sbagli mai I La lista dei più venduti e amati del 2022

Per la gioia dei più piccoli (ma anche dei più grandi, volendo) Natale è ormai alle porte, e mancano sempre meno giorni a questa speciale ricorrenza.

Senz’ombra di dubbio sono tante le idee regalo che si possono attuare per fare bella figura con i nostri amici o famigliari, ma nel caso dei più giovani, con i videogiochi sicuramente non si sbaglia.

Attualmente sono tre le console disponibili sul mercato, provenienti dalle rispettive compagnie produttrici: abbiamo innanzitutto Sony con la sua PlayStation 5 (di cui esiste una versione con lettore Bluray e un’altra, più economica, che ne è sprovvista), seguita subito dopo da Microsoft con le sue Xbox Series X e Xbox Series S (la variante più economica della sorella maggiore), per poi arrivare infine a Nintendo, con la sua console ibrida Nintendo Switch, lanciata ormai ben 5 anni fa sul mercato mondiale, registrando un successo planetario.

Quest’oggi in particolare vi offriremo qualche consiglio per i titoli migliori (e più venduti) da acquistare in prossimità delle festività natalizie, sia per giocarli personalmente, sia come regalo da fare a chi teniamo di più.

Partiamo innanzitutto da FIFA 23 (disponibile sia per console di nuova e vecchia generazione), l’ultima simulazione calcistica realizzata dai ragazzi della divisione sportiva canadese di Electronic Arts: vi ricordiamo che in questo caso si tratterà dell’ultimo titolo della serie su licenza FIFA, quindi è meglio approfittarne. Il titolo presenta diverse migliorie tecniche, una colonna sonora nuova come da tradizione della serie, e tante novità in termini di gameplay.

Altri titoli da acquistare

Passiamo poi a Grand Theft Auto V, che uscì originariamente nel 2013, edito da Rockstar Games, per poi uscire nuovamente sulle console di scorsa generazione (nonchè quella attuale), a seguito delle vendite letteralmente stratosferiche. Ottima in questo caso la possibilità di interpretare tre differenti personaggi, con le loro relative abitudini e una storyline appositamente realizzata.

È il turno di Call of Duty, di cui citiamo in particolare alcuni episodi come Call of Duty: Black Ops 4 e Call of Duty Black Ops: Cold War per PlayStation 5, per tutti gli amanti degli sparatutto in prima persona, che offrono un ottima campagna unita anche a una buonissima componente multiplayer, sia in locale che (ovviamente) online, con giocatori provenienti da tutto il mondo.

Infine, per tutti gli appassionati di racing game, vi proponiamo Gran Turismo 7, ovvero l’ultima fatica di Polyphony Digital, recentemente uscito in esclusiva per Sony, rispettivamente per PlayStation 5 e PlayStation 4, con centinaia (se non migliaia) di modelli di auto fedelmente riprodotti.