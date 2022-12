Google lancia la battaglia contro i truffatori: l’azienda informatica statunitense pronta a fare causa

Si spacciano per Google e truffano i piccoli imprenditori. La frode a nome del colosso californiano fa arrabbiare la società pronta a fare causa.

In questi giorni diversi imprenditori stanno ricevendo delle chiamate a nome di Google, ma non è il colosso californiano a chiamarli. L’azienda informatica ha dichiarato che è intenzionata di fare causa ai truffatori che si spacciano per suoi operatori.

I truffatori avrebbero contattato gli imprenditori e i proprietari di piccole aziende, cercando di vedere i servizi di Google e fornire delle recensioni fasulle su Ricerca e Maps. La società californiana si è mossa subito per proteggere i suoi utenti dalle frodi.

Google ha pubblicato un post sul blog aziendale dicendosi disposta a far partire una causa legale sulle frodi in atto che danneggiano gli imprenditori e gli utenti poiché i truffatori hanno creato diversi annunci su vari siti web per generare delle recensioni false sulle aziende.

Servizi Google e frodi

I proprietari di attività commerciali hanno la possibilità di lanciare la propria attività sul web grazie ai servizi di Google. Il più grande motore di ricerca al mondo è molto utile per un azienda per farsi pubblicità, permettendo agli utenti di raggiungere i siti aziendali. Gli strumenti messi a disposizione da Google oggi sono diventati fondamentali per accrescere la presenza di un’azienda sul web.

Il colosso californiano ha sempre sfruttato la propria grande potenzialità e ha cercato fin da subito offrire ai piccoli imprenditori i suoi servizi. Il web, però, è come il Far West e non c’è possibilità di controllare in maniera capillare tutti i malintenzionati. Questo però non significa che non sia possibile risalire ai colpevoli.

I truffatori hanno contato alcuni piccoli imprenditori spacciandosi per Google riferendo di aver individuato delle recensioni negative sulla loro attività. Tali recensioni in realtà vengono scritte appositamente dai truffatori per mettere in allarme l’azienda contattata.

A seguito della comunicazione sulle recensioni, il truffatore offre al proprietario l’opportunità di riparare al danno. Gli imprenditori si ritrovano in seguito a pagare dei fasulli servizi di “compensazione” da parte di Google, cadendo nella truffa.

Google cerca di rendere la sua rete più sicura ed è intenzionata a portare in tribunale i truffatori. Al momento la società si sta impegnando affinché altre persone non cadono vittime in queste truffe, offrendo consigli su come individuarle e difendersi. Avverte che la società non chiede mai denaro per via telefonica e di controllare sempre i contatti sul sito.