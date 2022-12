Forno a microonde, fai attenzione a questo dettaglio: rischi veramente grosso

C’è un aspetto che non tiene nessuno in conto quando utilizza il forno a microonde. Quando cucini attento a quello che metti dentro, c’è il rischio di romperlo o che si scateni un incendio.

Un elettrodomestico che sempre più persone hanno a casa è il forno a microonde. Sono svariate le motivazioni per cui in molti lo scelgono per cucinare i propri pasti al posto del tradizionale forno elettrico, tra le prime vi sono i tempi di cottura e i consumi.

Il forno a microonde è ideale per chi si trova da dover cucinare un pasto semplice e veloce. Grazie alla sua capacità di riscaldare i cibi sia dall’interno che dall’esterno, i tempi di cottura sono veloci e immediati. Questo permette, anche, di impiegare meno corrente elettrica per cucinare, una quantità misera messa a confronto con un forno tradizionale.

Questi non sono gli unici vantaggi ad avere questo straordinario elettrodomestico, oltre alla modalità cottura per il cibo possiede altre funzioni. Ad esempio, la modalità per scongelare gli alimenti congelati o la modalità per scaldare le bevande. Il forno a microonde risulta essere un elettrodomestico facile e pratico, ma bisogna sapere come lo si deve utilizzare correttamente per mantenerlo a lungo nelle nostre cucine.

Non metterlo dentro il forno

Rispetto a un forno tradizionale, quello a microonde funziona in maniera totalmente diversa. Un forno elettrico utilizza la corrente che attraversa le resistenze per generare calore e riscaldare l’aria della camera e il suo contenuto. Invece un forno a microonde, come suggerisce il nome, utilizza una particolare gamma di onde elettromagnetiche.

Le onde a cui ci riferiamo sono proprie le microonde, una tipologia che varia di continuo il suo campo elettrico e campo magnetico. Questo fa si in modo che le molecole dell’acqua polari (con una carica elettrica positiva e una negativa) vengano vibrate una volta a contato con le onde. Ed è proprio questa vibrazione che genera calore, permettendo al cibo di scaldarsi.

Questa tecnologia utilizzata garantisce al forno a microonde alte prestazioni in cucina, tempi di cottura veloci e consumi bassi. Ma quando lo utilizziamo dobbiamo stare attenti, ci sono alcune accortezze che dobbiamo sapere prima. Primo fra tutti è non utilizzare contenitori che contengano alluminio.

Il motivo che l’alluminio è un metallo e quando i metalli sono a contato con delle onde tendono ad immagazzinare grandi quantità d’energia. L’assorbimento di una grande mole d’energia in breve tempo comporta la generazione di piccole scariche elettriche, visibili come scintille, che rischiano di mandare in corto circuito il microonde, con il rischio che prenda fuoco.