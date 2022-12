Diletta Leotta, il look stravolto completamente: capelli scuri e caschetto asimmetrico | Irriconoscibile

Diletta Leotta è una delle donne più belle e ammirate dal pubblico italiano. La donna ha sempre avuto una chioma bionda ma questa volta appare diversissima: i capelli scuri e corti.

Diletta Leotta, all’anagrafe Giulia Diletta Leotta, è una delle conduttrice televisiva radiofonica italiane più amate dal pubblico. La donna ha 31 anni, nata nel 1991 a Catania, trasferitasi solo successivamente a Roma e Milano.

La sua carriera inizia all’età di 19 anni, quando nel 2010, conduce con Salvo La Rosa l’11º Festival della nuova canzone siciliana e nel programma di intrattenimento Insieme, come valletta. Dopo un anno approda a Mediaset dove conduce Il Compleanno di La 5. I suoi primi grandi successi però, che segnano la sua carriera, sono Sky Meteo 24, Sky Sport 1 e gli speciali sul campionato europeo di calcio 2016. Dal 2018 diventa parte fondamentale della piattaforma DAZN, per questa conduce dal 2018 il programma Diletta gol, e dal 2019 sulla stessa piattaforma, è protagonista dei programmi Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta.

Nonostante Diletta sia molto seguita sui social dove è molto attiva, della sua vita privata e sentimentale è molto gelosa. Sappiamo, però che la donna vive a Milano, presso Porta Nuova dove negli ultimi anni ha convissuto per un periodo con il suo ex fidanzato e attore Can Yaman. Attualmente Leotta si è fatta scappare informazioni riguardo la sua nuova love story, è stata anche paparazzata in compagnia del suo nuovo boyfriend Loris Karius, calciatore e portiere del Newcastle UTD.

Diletta posta quotidianamente contenuti sul suo profilo Instagram dove è seguitissima. Recentemente ha pubblicato un video dove appare con un look completamente diverso al quale siamo abituati.

Il cambio di look di Diletta

Diletta Leotta ha moltissimi seguaci su Instagram, lì infatti, posta spesso foto e storie che raccontano delle sue giornate e dei suoi impegni. Ovviamente sotto ogni post ci sono migliaia di commenti e niente passa inosservato ai suoi fan.

Recentemente ha caricato un video dove appare completamente diversa, un cambio di look che sicuramente non sarebbe mai passato inosservato ne ai fan ne agli occhi critici di altri utenti del social. Diletta appare con un taglio di capelli corto, un caschetto asimmetrico che le accarezza il viso e la cosa che la rende così irriconoscibile è il colore dei capelli: sono scuri, un castano scuro che le dona molto. “A colazione non so mai cosa scegliere…Nessun problema, tanto in @autogrill ce n’è per tutti i gusti!” ha scritto Diletta sotto al video il quale è un advertising per la catena Autogril.

Probabilmente si tratta di una semplice parrucca ma molti sono stati i commenti che le hanno fatto i complimenti, dicendole che quel colore le dona molto, tanti anche coloro che hanno dichiarato di preferirla bionda.