Bollette esorbitanti, ecco come tagliare i costi del riscaldamento: così facendo non dovrai più tremare a fine mese

Non sai più come ridurre il costo delle bollette a fine mese? Scopri come ridurre i consumi del tuo riscaldamento grazie a questi semplici trucchetti.

In questo periodo sono molte le famiglie che si trovano alle prese con delle bollette salitissime. La crisi energetica e il rincaro dei prezzi mette a dura prova tutti, i costi sono diventati troppo alti e non ci possiamo più permettere di sprecare energia inultimente.

Ridurre i propri consumi in casa sembra diventata l’unica soluzione a queste spesse. C’è pure chi riduce i consumi non solo per risparmiare a fine mese, ma anche per diminuire l’impatto ambientale provocato dalle attività umane. Infatti anche i consumi della nostra casa impattano sul pianeta e riscaldamento globale, è importante saper utilizzare l’energia nella maniera più corretta senza eccessi.

Che sia una scelta di portafoglio o di responsabilità verso il pianeta, ormai in molti adottano metodi e trucchetti per ridurre i consumi del riscaldamento domestico. Oggi noi vi raccogliamo una serie di accortezze che potete usare per abbattere i costi delle bollette a fine mese.

Come ridurre le spesse

Prima di iniziare a dirvi quali trucchi da utilizzare per abbassare i consumi del riscaldamento in casa, dobbiamo verificare lo stato dell’impianto. Per legge è obbligatoria la revisione delle caldaie, perciò vedete quando è stata l’ultima, se passa troppo tempo c’è il rischio di prendere una multa e anche la resa potrebbe risentirci. Nel caso l’impianto non vada più bene, c’è la possibilità di sostituirlo grazie a delle agevolazioni fiscali dello stato, con modelli più performanti e ecologici.

Se non avete riscontrato problemi tecnici alla vostra caldaia, possiamo iniziare a vedere come risparmiare. Primo consiglio è di non alzare la temperatura sopra i 20° gradi. Basta arrivere sui 19° per creare un casa un ambiente caldo e non troppo secco, questo vi permetterà di ridurre i vostri consumi del 10% in un anno.

Un fattore da terne conto quando si riscalda casa o qualsiasi altro ambiente chiuso, è la dispersione del calore. Spesso i termosifoni sono posti vicino o addosso ai muri, questo comporta che una parte del calore da loro emesso finisca assorbito dal muro e poi rilasciato all’altra parte. Se dall’altra parte del muro c’è l’esterno, è tutta energia sprecata. Per evitare questo, una ottima soluzione sono i pannelli riflettenti da posizionare dietro il termosifone.

Il calore può essere tratenuto in casa anche chiudendo semplicemente le serrande o le tapparelle la notte, questo permette di schermare il freddo fuori e mantenere il calore dentro. Chiudere i punti di dispersione per il calore consente di utilizzare meno energia e di conseguenza di consumare meno. Diventa perciò fondamentale isolare bene la casa, se non abbiamo un buon isolamento termico sarebbe un buon investimento farlo, anche grazie all’uso dei bonus e incentivi statali emessi quest’anno.