Michelle Hunziker, la perdita del marito Tomaso Trussardi: “È finita, non esistiamo più”

Michelle Hunziker è al momento al centro della cronaca più che mai, sia per la futura nascita del primo nipotino, sia per dispiaceri. La questione riguarda il marito, ecco cosa è successo.

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera che da anni ha la cittadinanza italiana e si reputa tale. La donna ha un fascino senza età nonostante oggi abbia 45 anni.

La sua brillante carriera ha inizio nel 1994, quando appare dietro agli schermi nel programma ‘Buona Domenica’ come concorrente di ‘Miss Buona Domenica’, in seguito la sua carriera prende il volo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. La donna ha partecipato a svariati programmi, senza ricevere mai critiche di alcun tipo. Per un periodo della sua vita è stata particolarmente ammirata dal pubblico italiano. Questo è stato il momento in cui era in una relazione molto romantica con il cantante Eros Ramazzotti.

I due sono stati spostati dal 1998 al 2009 e in quegli anni Michelle appariva nei videoclip delle canzoni di Ramazzotti, i due erano la coppia più amata e ammirata d’Italia. Purtoppo la storia tra i due è finita ma nel 1996 hanno dato alla luce la figlia Aurora Ramazzotti. La ragazza rende fieri e felici i genitori che presto diventeranno nonni. La figlia d’arte è in attesa di un bimbo che tra qualche mese darà alla luce.

Michelle ha anche altri due figli Sole e Celeste che ha avuto con il secondo marito Tommaso Trussardi. Recentemente loro sono la coppia al centro della critica italiana per una presunta crisi, è la Hunziker a farsi avanti sui social.

Michelle: “ho perso mio marito”

Sono numerosissime le voci sulla crisi matrimoniale tra Michelle e l’imprenditore italiano Tommaso Trussardi, molti parlano di rottura definitiva ma i due non si sono ancora espressi apertamente in modo da far capire cosa sia il vero e cosa meno.

Michelle però, è molto social e ci tiene a condividere tutto con i suoi fan, recentemente ha postato un video sul suo profilo Instagram molto seguito. L’ex show girl ha voluto parlare della sua love story con Tommaso parlandone in un breve videoclip, dove ha detto: “Ragazzi volevo dirvi che ho perso mio marito perché ho introdotto il tema moto con Max Pezzali. È finita, non esistiamo più”.

La donna appare inizialmente molto seria ma subito dopo si percepisce divertita e infatti, gira l’inquadratura e appaiono il cantante Max Pezzali impegnato a parlare con Tommaso Trussardi. A quanto pare Michelle era in vena di scherzare e ironizzare sul fatto che i due non la stessero considerando per parlare tra loro. Dunque ancora una volta non ha dato conferme allarmanti ma ha voluto bleffare i fan preoccupati per la loro relazione.