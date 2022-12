Telegram, le ultime migliorie riguardano la privacy: per milioni di utenti una splendida notizia

Durante il corso degli ultimi anni, contemporaneamente al diffondersi degli smartphone in tutto il mondo, abbiamo assistito anche alla diffusione capillare dei sistemi di messaggistica istantanea.

Ne sono un esempio lampante WhatsApp (che ha raggiunto e ormai superato da tempo i 2 miliardi di utenti in tutto il mondo), assieme a Telegram, una delle principali app di messaggistica, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, permettendo così di raggiungere un bacino di utenti davvero ampio.

Nel corso dell’ultimo periodo, in particolare, sono arrivate alcune interessanti novità, soprattutto per quanto riguarda la privacy. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte a tal proposito, in modo tale da avere una panoramica generale.

Nella fattispecie nel corso degli ultimi giorni Telegram ha lanciato il suo penultimo aggiornamento per quest’anno, corrispondente in particolare alla versione 9.2.0. Secondo numerosi sviluppatori, una delle novità principali di questo nuovo aggiornamento di Telegram consiste nella possibilità di registrare un account completamente nuovo senza che ci sia la necessità di possedere una scheda SIM.

Questo è permesso grazie all’integrazione del servizio Fragment, che consentirà quindi anche a chi non è attualmente in possesso di una SIM di avere un account (protetto inoltre da un maggior livello di privacy), a differenza del servizio concorrente di WhatsApp, in cui questo rappresenta un prerequisito fondamentale.

Le principali novità

Il servizio di Fragment, in particolare, è stato avviato ormai da tempo da Pavel Durov (che opera nel settore delle blockchain), e rappresenta in un certo senso la diretta conseguenza del crollo di FTX, vale a dire uno dei principali servizi di cripto exchange.

Altre novità relative a questo nuovo aggiornamento di Telegram riguardano la cancellazione completamente in automatico dei messaggi di tutte le chat presenti sul nostro dispositivo: in questo caso basterà infatti impostare un timer (con un orario di scadenza a nostra completa preferenza) e potrà essere applicato a tutte le chat che creeremo, in maniera indistinta, oltre che ai nuovi gruppi a cui eventualmente aderiremo. Nuove interessanti novità riguardanti anche i gruppi, per l’appunto, in cui è stata introdotta la sezione “Generale”, la quale conterrà tutti gli annunci ufficiali relativi al gruppo.

Potenziati in questo aggiornamento anche i bot anti-pubblicità, che sono stati sviluppati dalla stessa compagnia, e ora presentano una nuova modalità finalizzata ai gruppi che hanno un numero di iscritti maggiore di 200. Infine, l’ultima novità che vi segnaliamo è l’introduzione di ben 10 nuovi set Emoji, che sono stati creati dal team di sviluppatori dello stesso Telegram, assieme all’introduzione di nuove emoji completamente interattive.