Samantha De Grenet, la showgirl a cuore aperto: “Un matrimonio che non doveva esserci”

La bellissima Samantha De Grenet si confida e in un’intervista parla del suo primo matrimonio. La rivelazione della donna è scioccante e inaspettata.

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana molto amata dal pubblico italiano. La donna nata nel 1970 a Roma, è tutt’ora considerata una delle donne più belle d’Italia.

La carriera della ex show girl ha inizio nel 1985 quando è stata scoperta da Riccardo Gay, proprietario della nota agenzia di modelle. Successivamente vince il concorso Fotomodella dell’Anno. Le viene assegnato un premio speciale dalla giuria e da lì iniziano i suoi primi passi nel mondo della moda: dal 1987 comincia a partecipare come modella a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle. Da quel momento in poi la sua carriera è stata brillante e di successo, vedendola partecipe a diversi programmi televisivi e film.

Samantha è attualmente sposata con Luca Barbato dal 2005, con il quale ha un figlio Brando. La famiglia Barbato vive serenamente e sono molto uniti, la donna ha trovato l’amore che per molti anni ha cercato, soffrendo.

In una recente intervista, la De Grenet ha dichiarato qualcosa del suo passato molto importante e che l’ha segnata per tutta la vita. Le parole sono state riportate da un post su Instagram.

Il matrimonio sbagliato di Samantha

Samantha De Grenet nel corso della sua vita ha avuto molte relazioni, con la speranza di poter dare forma ad una famiglia – quella che ora ha. Da Pieraccioni a Inzaghi, ha avuto storie d’amore poco soddisfacenti.

La donna attualmente sposata con Barbato, aveva già avuto un matrimonio con lui durato dal 2005 al 2006, anno in cui i due si erano separati ma successivamente, nel 2014 sono tornati ufficialmente insieme. Samantha, però, molto giovane era già stata sposata con Pierfrancesco Micara, relazione turbolenta della quale la donna ha parlato pubblicamente a Verissimo, di cui le parole sono state riportate da Zon Magazine su Instagram. “Sposarmi a 20 anni è stata una follia. Non ero pronta. Avevo perso un bambino e in quel momento pensavo che lui fosse l’unica persona in grado di capirmi. Quel dolore ci ha portati a sposarci, ma è un matrimonio che non doveva esserci. Ci abbiamo messo tantissimo a ottenere l’annullamento. L’aveva chiesto lui perché voleva risposarsi, ma io ero stata felice di accettare”, ha detto la donna.

Quel matrimonio ha portato l’ex show girl a ricercare ciò che davvero le mancava a causa del atto accaduto quando troppo giovane. Per fortuna, dopo anni oggi è felice e ha una famiglia perfetta.