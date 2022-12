Fastweb, la lotta per la sostenibilità continua senza sosta: aperto un nuovo impianto green

Arriva nella provincia di Latina un nuovo impianto elettrico tutto in panelli fotovoltaici. Fastweb stringe accordi con un gigante dell’energia rinnovabile per il suo nuovo progetto di rinnovamento energetico.

I disastri ambientali a cui stiamo assistendo sempre più spesso negli ultimi anni, principalmente nubifragi e alluvioni, sono fenomeni attribuibili al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. La crisi climatica è una delle principali emergenze che ci tocca affrontare in questo secolo e lo ha capito anche la più grande azienda di telecomunicazioni in Italia.

Fastweb, azienda leader nel nostro paese per la telefonia mobile e connessione internet, si sta impegnando a rendere la propria società più green. Per alcuni è l’ennesima mossa di greenwashing, ma la società si sta impegnando seriamente sul progetto.

Recentemente l’azienda leader delle telecomunicazioni ha stretto degli accordi con il più grande produttore di energia rinnovabile d’Europa, Statkraft. L’accordo stipulato tra le due società prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico nella provincia di Latina.

Nuove politiche più green

Con l’installazione del nuovo impianto elettrico, Fastweb spera di soddisfare il proprio fabbisogno energetico, dal momento che tramite questo impianto si prevede una produzione di 19 Gigawattora all’anno. Nell’ultimo anno l’azienda si sta impegnando a introdurre delle politiche più green puntate sull’energia sostenibile. Come dimostrano gli accordi presi con Statkraft, l’azienda leader in Europa nella produzione di energia rinnovabile.

L’installazione dell’impianto fotovoltaico rientra all’interno di un enorme progetto di rinnovamento energetico e tutela ambientale. L’azienda sta investendo enormi capitali nell’aggiornamento delle sue strutture, l’intento è di migliorare l’efficienza energetica della compagnia cercando di evitare sprechi energetici e consumi troppo alti e costosi.

La tutela ambientale non è l’unico obbiettivo intrapreso dal gigante delle telecomunicazioni. Nell’ultimo periodo si impegna a fornire una digitalizzazione più equa nelle diverse zone d’Italia, dove molti luoghi risultano ancora distanti ad avere una connessione ad alta velocità. In questi anni abbiamo visto come non tutti avevano gli stessi strumenti e infrastrutture per accedere a internet, generando un vero gap fra le diverse regioni.

Fastweb prevede per il proprio futuro un mondo più sostenibile, inclusivo e connesso. L’impianto che verrà installato nella provincia di Latina produrrà al in circa 19 GWh ogni anno, con una potenza di 11,25 Megawatt. Questo permetterà di risparmiare più di 8 mila tonnellate di C02 all’anno.