Telepass, così non lo paghi più: ecco il trucco dei furbetti

Al giorno d’oggi, e da ormai decine di anni, milioni e milioni di italiani utilizzano l’Autostrada quotidianamente, per transitare da un posto all’altro.

Con il passare del tempo e con il progresso tecnologico si è diffuso sempre di più l’utilizzo del Telepass, utilissimo per pagare in maniera completamente automatica e veloce in corrispondenza dei caselli autostradali, senza necessariamente doversi fermare per pagare in contanti alla macchinetta automatica, o al cassiere di turno.

Nel corso dell’ultimo periodo, però, sono cambiate alcune disposizioni sul Telepass, e posizionarlo nella maniera non corretta può comportare anche una salatissima sanzione. Nonostante tutto questo e le sanzioni di certo da non sottovalutare, esistono diversi “furbetti” che riescono a eluderli attraverso l’utilizzo di trucchi ben congeniali.

Al giorno d’oggi sono molti i cittadini che usano frequentemente il Telepass, innanzitutto per risparmiare tempo e passare molto più velocemente in corrispondenza dei caselli autostradali, transitando senza necessariamente fermarsi come per le altre modalità di pagamento. Non capita di rado infatti che in direzione dell’uscita del casello autostradale si formino delle code lunghissime, che è preferibile evitare proprio con l’uso del Telepass che ci corre in aiuto, sia nel corso delle vacanze e festività, sia nell’uso quotidiano e di tutti i giorni.

Una delle raccomandazioni principali quando si fa utilizzo del Telepass è quello di verificare sempre e con la massima precisione possibile che sia funzionante: capita frequentemente che il dispositivo che si utilizza possa rompersi o non funzionare più adeguatamente, e anche il processo di montaggio in corrispondenza dell’abitacolo del nostro veicolo non è un processo esattamente immediato.

Raccomandazioni utili

È infatti condizione necessaria che il nostro dispositivo Telepass venga correttamente riconosciuto da parte dei sensori del casello autostradale, pena la non apertura delle sbarre, che potrebbe comportare un pericolosissimo incidente. Tutte le informazioni in merito all’installazione del dispositivo Telepass possono essere consultate senza problemi nel manuale, che viene fornito al momento dell’inizio dell’abbonamento.

Per essere più precisi, il dispositivo Telepass va posizionato sul parabrezza, in particolar modo in corrispondenza della sua parte centrale superiore, posteriormente rispetto allo specchietto. Così facendo il sensore rileverà facilmente il nostro dispositivo e potremo quindi uscire senza problemi dall’autostrada.

Un’installazione non corretta potrebbe comportare gravi sanzioni, quindi prestate sempre la massima attenzione. Ricordatevi inoltre di pulire adeguatamente lo stesso parabrezza, facendo poi uso di una striscia adesiva per installare e stabilizzare correttamente il dispositivo Telepass, dato che qualsiasi vibrazione del veicolo potrebbe comprometterne la caduta.

Perfino l’autostrada, nonostante il Telepass e gli altri sistemi di pagamento sicuro attualmente in utilizzo, è soggetta a truffe, l’ultima delle quali è stata scoperta in quel di Siena, dove un uomo era riuscito a non pagare il pedaggio imposto dall’Autostrada: egli infatti agiva smagnetizzando il codice che si trova in corrispondenza del biglietto d’ingresso, e il casellante a quel punto gli chiedeva in corrispondenza di quale località fosse entrato. Il malintenzionato chiaramente rispondeva con il casello più vicino possibile (in modo da pagare meno), portando com’è ovvio che sia a destar sospetto nel casellante stesso.