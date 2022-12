Lavatrice, prova ad inserire questo ingrediente prima del lavaggio: il risultato finale è incredibile

Un ingrediente della tua cucina ti può aiutare quando fai la lavatrice. Scopri questo trucchetto per avere dei capi lucenti e colorati in modo del tutto naturale, senza uso di detersivi.

Spesso quando facciamo la lavatrice i nostri panni non sempre escono come vorremo. A volte il colore dei capi può sbiadire, essere meno lucente rispetto a prima o persino cambiare totalmente.

Fare il bucato non è un gioco da ragazzi. Bisogna stare attenti alle modalità di lavaggio più adatte al capo che laviamo, di non mischiare o meno vestiti di colori diversi, la temperatura a seconda della tinta e saper regolarsi con i prodotti di lavaggio. Infatti ci ritroviamo in mano 100 mila prodotti e detersivi, non sapendo neanche come utilizzarli correttamente.

Oggi vi consigliamo come evitare che i vostri capi perdono quei colori e lucentezza che hanno, senza dover spendere un capitale in detersivi. Niente di chimico, il trucco che vi stiamo consigliando riguarda un ingrediente del tutto naturale che avete in cucina, il pepe nero.

Un pizzico di pepe

Solitamente quando sentiamo di prodotti naturali per la pulizia della casa sentiamo aceto, limone o bicarbonato, il pepe nero è proprio l’ultimo a cui andremmo a pensare, sopratutto per la pulizia dei capi. Invece questa spezia risulta ottima per i vostri vestiti e non perdere quel loro colore acceso.

Utilizzando questo ingrediente darai una mano anche all’ambiente, non rilasciando negli scarichi dell’acqua prodotti chimici e inquinanti. Il pepe nero è ideale per ravvivare i colori, in particolare i capi scuri.

Utilizzare questo trucchetto per pulire i tuoi panni è semplicissimo. Ad ogni lavaggio ti basterà aggiungere nel cestello un cucchiaio di pepe in grani. Succesivamente, nella vaschetta della lavatrice procedi con i soliti detersivi che usi, aziona l’elettrodomestico a 30° ed aspetta la fine del ciclo di lavaggio.

Il pepe ha un potere abrasivo che aiuterà i nostri indumenti a pulirsi in poco tempo e anche a basse temperature. Questo ti permatterà di risparmiare anche sulla bolletta, da non sottovalutare questo vantaggio in periodi come questo.