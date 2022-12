Il servizio Emergency SOS salva una vita grazie al satellite | L’evento fortuito

Grazie alla connessione satellitare del servizio Apple Emergency SOS su iPhone 14 un uomo è stato portato in salvo in Alaska.

Questa nuova funzionalità per le emergenze, disponibile su iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, ha permesso ad un uomo di salvarsi la vita. Si trovava bloccato nella neve in un luogo totalmente isolato e senza alcuna copertura dati.

Al lancio dell’aggiornamento iOS 16.1, Apple ha introdotto una nuova funzionalità che permette di avvisare i servizi di soccorso anche senza copertura. Lo ha permesso con il servizio Emergency SOS, che si serve della sola connettività satellitare per inviare responsi a chi di competenza. L’1 dicembre 2022, un uomo rimasto bloccato mentre viaggiava con una motoslitta da Noorvik a Kotzebue, in Alaska, ha prontamente utilizzato tale funzione.

L’uomo, con il suo iPhone 14, ha immediatamente avviato il servizio di emergenza mandando segnali piuttosto chiari della situazione in cui si trovava. L’Emergency Response Center di Apple, insieme alle squadre locali di soccorso e al Northwest Arctic Borough Search and Rescue Coordinator, ha inviato immediatamente dei volontari di ricerca presso le coordinate fornite dal servizio GPS sul cellulare dell’uomo.

L’uomo è stato soccorso senza problemi e senza lesioni di alcun tipo. In seguito, le squadre dei soccorsi hanno dichiarato di essere rimaste piacevolmente sorprese e colpite “dall’accuratezza e dalla completezza delle informazioni incluse nell’avviso iniziale”. Apple afferma che questa nuova opzione satellitare può non essere operativa al di sopra dei 62° di latitudine. La posizione dell’uomo sfiorava i 69°.

Una funzione che funziona davvero

La novità realizzata da Apple, prima di inviare segnali di emergenza ai soccorsi tramite il satellite, pone sullo schermo del dispositivo delle domande specifiche, per ottenere un responso più rapido, ma anche per assicurarsi che la situazione presenti una certa “gravità”. Senza bisogno, magari, di inviare squadre che potrebbero rischiare anche loro la propria vita.

La funzionalità Emergency SOS è disponibile, al momento, solo per i vari modelli di iPhone 14, per Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. L’utente Apple che ne abbia bisogno per una qualsiasi situazione di emergenza, può attivarla sul proprio dispositivo anche quando si trova in luoghi con poca o nessuna copertura mobile o wi-fi.

Il servizio è gratuito per 2 anni, ma l’azienda non ha ancora fornito alcun dettaglio sugli eventuali costi futuri. Attualmente la modalità di connettività tramite satellite è disponibile soltanto in Nord America, ma presto si estenderà anche in altri Paesi europei come Regno Unito, Germania, Francia e Irlanda.