Serena Bortone, “Vera disgrazia…”: è successo davvero

Per Serena Bortone è un periodo particolare. Sul suo social ha condiviso un post che ha portato i fan a pensare molto e preoccuparsi per lei.

Serena Bortone è una giornalista e conduttrice italiana romana. Nata nel 1970, ha da iniziato da quando era molto giovane ad appassionarsi al giornalismo, cronaca e politica. Quelle passioni che l’hanno portata ad una carriera brillante, in salita e piena di traguardi.

La carriera della conduttrice ha inizio nel 1994, momento in cui inizia a collaborare come inviata per il programma di inchiesta Mi manda Lubrano. La sua carriera da conduttrice, invece, inizia nel 2006, quando lavora per TeleCamere, per il quale dal 1998 ne era la giornalista politica.

Serena Bortone ha anche condotto dal 2016 Tutti salvi per amore, ne è stata anche l’ideatrice, in seguito, dal 2020 conduce – tutt’ora – Oggi è un altro giorno. Quest’ultimo programma intende raccontare storie di personaggi noti. Durante le puntate la conduttrice si esprime molto e lascia che il pubblico la conosca il più possibile.

Al fine di essere vicina ai fan, di far conosce ogni dettaglio della sua vita, Serena usa molto i social per comunicare. L’ultimo post, infatti, dice molto di lei e di ciò che le sta succedendo.

La vera disgrazia per Serena

La conduttrice ha a cuore trasmettere i suoi pensieri a chi la segue e l’ammira. Spessissimo posta su Instagram sue foto, commenta e dà dettagli di ciò che le accade.

La donna è molto indipendente e le piace vivere da sola, così sul suo profilo Instagram ha postato una foto con la seguente descrizione: “Senza la solitudine più sola forse sarei (cit), senza la fragilità sarei meno forte, senza un po’ di disarmonia sarei più dissonante, senza il caos sarei più disordinata. Non si crea senza distruggere, la vera disgrazia è l’immobilismo.” L’immagine la ritrae sorridente e sicura di se e alle spalle la scritta ‘fragile‘.



Da queste parole risulta chiaro il suo pensiero: ama essere imperfetta, avere quelle imperfezioni che la rendono umana e che la fanno vivere bene anche da sola. Tra i commenti dei suoi seguaci, un uomo ha scritto: “Sarai pure fragile ma non lo dimostri ,sembri tutto meno che quello, forse tutto il tuo lavoro e i tuoi viaggi servono per nascondere la tua presunta fragilità. A me personalmente piaci molto così.” Serena, infatti, si mostra molto forte e determinata e questo la distingue, lei ne è molto fiera e a quanto pare lo sono anche i suoi fan. Altri hanno ricordato alla donna quanto sia piacevole la sua presenza dietro agli schermi: “Serena meravigliosa sempre positiva nel programma una giornalista che nei racconti si emoziona”. La donna è amata per la sua determinazione e attenzione ai dettagli che emozionano sempre il pubblico.