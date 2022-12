Instagram, puoi guadagnare anche senza centinaia di migliaia di follower | Svelato il trucco: la procedura da seguire

Nel corso degli ultimi 10 anni circa, i social network hanno registrato un vero e proprio boom, avendo successo in tutto il mondo con milioni e milioni (se non miliardi, in molti casi) di iscritti.

Siamo partiti da Facebook, che rappresenta in un certo senso l’apripista di questa “era”, per poi arrivare successivamente con Instagram (che ha prediletto l’aspetto audiovisivo dei social), fino ad arrivare a TikTok, che è maggiormente indirizzato alle fasce d’età più giovani.

Di anno in anno, soprattutto Instagram, i social network sono diventati fonti di guadagno per centinaia di migliaia di persone che, sfruttando spesso il loro alto numero di followers del loro profilo, sponsorizzano marchi famosi, aziende e quant’altro in cambio ovviamente di un compenso in denaro.

Questo è addirittura diventato un sogno da raggiungere e finalizzare per molte persone, e consiste nell’idea (remota ma raggiungibile, in molti casi) di riuscire a monetizzare grazie “semplicemente” alla pubblicazione di contenuti, quali ad esempio post, video, Reels, Instagram Stories e quant’altro, riuscendo in questo modo ad arrotondare e ad avere i cosiddetti guadagni facili, o finendo per diventare nel miglior dei casi un/a influencer.

Nonostante sembri un traguardo impossibile da raggiungere, in realtà il guadagno attraverso Instagram è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Quest’oggi quindi vi forniremo alcuni consigli e dei semplici e intuitivi passaggi per iniziare a monetizzare grazie a questo celebre social network di Meta.

Come impostare il profilo

Partiamo con lo specificare innanzitutto che per iniziare a monetizzare su Instagram, è condizione necessaria essere in possesso di un account creator, o eventualmente un account business. Il cambio della tipologia di account di cui si è in possesso è molto semplice e alla portata di tutti, basterà infatti andare alla voce “Impostazioni” per poi cliccare “Passa a un account professionale“, e il gioco è fatto.

Dopo aver ottenuto l’account creator, si potrà iniziare a guadagnare con questo social network. Partendo dalla homepage di Instagram, infatti, è sufficiente cliccare sul menu a destra in alto, andare su Impostazioni selezionando la voce “Creator“, e infine premere sul tasto “Inizia” che ci troveremo davanti. A seguito dell’accettazione di tutte l condizioni, basterà inserire i dati mancanti e il nostro conto corrente (o eventualmente il proprio account PayPal), che Instagram riconoscerà come idoneo il nostro account in caso di successo.

Ricordiamo che i requisiti per iniziare a guadagnare con Instagram sono la maggior età, il rispetto delle normative di Instagram