Flavio Insinna, il messaggio del presentatore è da pelle d’oca: “…. dal cancro”

Il conduttore Flavio Insinna è sempre più social e condivide con i followers ogni dettaglio della sua vita, anche i momenti brutti. L’ultimo post ha ricevuto molta attenzione da parte dei fan.

Flavio Insinna oggi ha 57 anni, è un attore, conduttore televisivo e showman italiano amatissimo dal pubblico. La simpatia e la dolcezza dell’uomo arriva al cuore di tutto il pubblico italiano che ormai si è affezionato all’uomo.

Il conduttore Romano è un volto molto noto della Rai e la sua carriera ha inizio nei primi anni del 2000, tra comparse e ruoli da protagonista sulle pellicole, è riconosciuto principalmente per il suo talento nel condurre. Flavio è un uomo molto acculturato e ogni puntata che conduce, regala perle al pubblico che lo ama proprio per la sua bravura nel trovare metafore e frasi sagge per ogni situazione.

I programmi per eccellenza per il quali tutti ricordano e conoscono Flavio sono ‘L’Eredità‘ e ‘Affari Tuoi‘, che ha condotto dal 2006 senza sosta, portando ad un aumento degli ascolti molto evidente.

Oggi l’uomo è tornato sotto ai riflettori con ‘Don Matteo‘ su Rai 1. Purtroppo, però, il conduttore ha condiviso con il pubblico italiano qualcosa che lo turba e rattristisce molto.

La malattia

Flavio Insinna, durante una delle ultime puntate dell’Eredita ha colto l’occasione per promuovere la campagna di raccolta fondi per l’Associazione italiana che studia al fine di trovare una cura per sconfiggere il cancro.

“Siccome la malattia non si ferma non ci fermiamo neanche noi…Per alcune serate giocheremo, come nostra abitudine da anni, stando a fianco della ricerca, cosa che ci fa sempre molto piacere”. Ha detto Flavio emozionato e con un velo di tristezza negli occhi. Il conduttore ha invitato il pubblico ad aiutare chi combatte contro questa brutta malattia.

Flavio ha anche postato sul suo social una foto per ricordare agli spettatori della causa, ha scritto: “Stasera alle 18:45 su Rai 1 andrà in onda una puntata speciale dell’eredità per sostenere l’AIRC. Ci sarò anch’io, perché bisogna donare oggi per garantire un futuro migliore, libero dal cancro. Doniamo adesso al #45521, un piccolo gesto che può fare la differenza. @airc.it @rai1official”. Proprio come lo conosciamo, l’uomo vuole fare il possibile per aiutare il prossimo e riesce a convincere chiunque a fare lo stesso grazie alle sue parole che arrivano dritte al cuore.