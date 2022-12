Pannelli fotovoltaici, finalmente puoi metterli anche tu: non dovrai più vedere quei fastidiosi pannelli

È tempo di crisi, soprattutto durante questi mesi autunnali e invernali, per il settore energetico e tutto ciò che si correla ad esso, per l’Unione Europea intera.

A causa dei recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina, infatti, il costo delle materie prime nonché dell’energia (sia elettrica, sia soprattutto del gas a metano) è notevolmente aumentato, e questo si è riflettuto com’è ovvio che sia sul costo delle bollette mensili dell’energia, che hanno subito un rialzo clamoroso.

Secondo alcune statistiche recenti, infatti, il prezzo delle bollette mensili di quest’anno è praticamente raddoppiato rispetto alle cifre delle bollette corrispondenti all’anno immediatamente precedente. Nonostante tutti gli aiuti provenienti dalle nazioni di tutta Europa, in questa desolante situazione sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è diventato davvero difficile riuscire a sostenere il peso di queste ingenti bollette, soprattutto nel caso in cui si tratti di una famiglia monoreddito.

È così che le fonti alternative di energia, soprattutto quella solare con l’installazione di un impianto fotovoltaico, diventa a questo punto fondamentale per consumare meno energia elettrica, e conseguentemente pagare bollette meno salate a fine mese, snellendo le spese.

Attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale Senec, ovvero un’azienda tedesca specializzata nella realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, è riuscita a produrre delle vere e proprie “tegole solari” che riescono ad eludere i vincoli paesaggistici, che spesso (come nel caso dell’Italia, soprattutto) presentano diversi patrimoni artistici e culturali di enorme importanza.

Come funziona

A seconda di dove si abiti (in centro storico all’interno di un condomino, o in un’abitazione completamente indipendente), queste tegole solari sono in grado di mimetizzarsi totalmente con le normali tegole, evitando così di rovinare l’impatto estetico al tutto. Così facendo, i proprietari delle abitazioni in cui vengono installati gli impianti fotovoltaici hanno la possibilità di scegliere rispettivamente se ricoprire il tetto in maniera integrale o, alternativamente, solo la parte di tetto dell’abitazione con la miglior esposizione solare possibile.

Uno dei punti di vantaggio delle tegole realizzate da Senec consiste nel fatto che sono assolutamente facili e immediate da montare, e sull’atto teorico garantiscono le medesime prestazioni (sia in termini di impermeabilizzazione che di copertura).

Nella fattispecie, le tegole solari sono disponibili rispettivamente nel colorazioni terracotta e grigio antracite, e hanno la possibilità di garantire tre formati, che si possono combinare tranquillamente in modo tale da adattarsi pienamente alla conformazione di quello specifico tetto, con tutti i crismi del caso.