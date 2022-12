Elisabetta Canalis, vestita solo di un velo è un sogno ad occhi aperti: l’intimo che indossa è pazzesco

La bellissima show girl Elisabetta Canalis posta sul suo profilo un video dove indossa intimo pazzesco. La donna è sempre più bella.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni e se li porta benissimo. La donna è spesso al centro della cronaca italiana e non solo, a causa della sua ex relazione con un attore americano molto amato e noto.

La carriera brillante della Canalis inizia nel 1999, quando appare dietro agli schermi come come valletta ai Telegatti. Successivamente viene scelta come velina bruna per Striscia la notizia fino all’8 giugno 2002, in coppia con Maddalena Corvaglia. Dopo i primi anni 2000, la sua carriera decolla.

La sua notorietà è aumentata a livello internazionale, quando dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney, famosissimo e amatissimo in tutto il mondo, dall’ora è stata naturalizzata statunitense. Dopo la storia d’amore con l’attore, che ha fatto sognare tutti, si è sposata il 14 settembre 2014 con il chirurgo americano Brian Perri.

Elisabetta ha una figlia con Perri, Skyler Eva, nata a Los Angeles, dove la famiglia vive. Nonostante la gravidanza, la donna ha sempre mantenuto il suo fisico mozzafiato e lo dimostrano i suoi post sul suo profilo social.

Il post di Elisabetta: l’intimo pazzesco

Elisabetta Canalis è molto seguita sul social Instagram, dove condivide ogni dettaglio della sua vita privata. E’ molto richiesta da importante aziende per pubblicizzare vari prodotti.

Tra queste aziende, ogni anno Intimissimi, marchio italiano di intimo, molto noto, manda alla donna completini e intimo da consigliare ai suoi fan. Come lei, anche Chiara Ferragni ogni anno sponsorizza il marchio mostrandosi in intimo, suscitando a sua volta stupore. Quest’anno ci ha deliziati con un video molto natalizio nel quale lei apre la porta più volte in intimo e le viene consegnato uno scatolo con dentro i prodotti del marchio che indossa a turno. “E tu quale regalo vorresti ricevere questo Natale? Which present would you like to receive from Santa this Christmas? @intimissimiofficial”, scrive la show girl allegandone il video.

Elisabetta appare raggiante e bellissima, con un fisico scolpito e non dimostra affatto i 44 anni. I completini molto sensuali hanno suscitato meraviglia agli occhi dei fan che non hanno esitato a fare i complimenti alla donna, con un pizzico di ironia c’è chi ha commentato “Vorrei essere il tuo vicino”, “Poveri corrieri, chissa quanti infarti”, riferendosi al fascino di Elisabetta che appare dietro alla porta di casa.