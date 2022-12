Caterina Balivo, “…Sta morendo”: esce fuori il dramma tragico | Una vera tragedia

Caterina Balivo rivela qualcosa di inaspettato. La conduttrice è a pezzi, è un periodo molto difficile della sua vita. Ora sappiamo cosa stia succedendo.

La conduttrice amata da tutto il pubblico italiano, Caterina Balivo, è nota per la sua determinazione e audacia che l’hanno condotta ad una carriera brillante e meritata. La donna oggi ha 42 anni e dopo anni dietro gli schermi ancora ama la sua carriera e continua ad intrattenerci con il suo carisma.

La sua carriera ha inizio al fianco di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?, dove partecipa alla trasmissione come valletta su Rai 1, da quel momento, dal 2000, collabora continuativamente partecipando come inviata a trasmissioni molto seguite come I raccomandati di Carlo Conti, successivamente partecipa a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Dopo i primi anni 2000, la Balivo inizia a condurre da sola programmi televisivi e gli spettatori non possono fare altro che affezionarsi a quella giovane donna così grintosa.

La conduttrice campana è una delle conduttrici italiane per eccellenza, sia il pubblico che lei stessa, sanno che ancora ha una strada lunga da percorrere e obiettivi da raggiungere per lei ha dimostrato diverse volte di non fermarsi mai, neanche davanti agli ostacoli più grossi.

Purtroppo, però nell’ultimo periodo Caterina sta passando un periodo molto difficile della sua vita, è molto addolorata e triste, il motivo lo spiega lei stessa pubblicamente, con il cuore in mano e le lacrime agli occhi.

Caterina Balivo: ciò che è successo era inaspettato

Erano molte le voci riguardo i problemi di famiglia che stanno preoccupando molto Caterina, si parla addirittura della fine della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Lei stessa questa volta, a Domenica In racconta la verità che rattrista tutti.

La verità è che la donna abbia deciso di abbandonare la televisione a causa della pandemia che avrebbe causato gravi problemi al marito Guido Brera. Per la sua famiglia, inclusi i suoi figli, dunque, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, nonostante la cosa la faccia soffrire molto, è sicura che sia stata la scelta più giusta da fare. Negli ultimi mesi, inoltre, Caterina è stata colpita da un altro problema.

La conduttrice, molto attiva sul suo profilo Instagram, parla spesso della sua preoccupazione riguardo il riscaldamento globale, ha infatti raccontato di ciò che le è successo in vacanza quest’estate. Caterina era alle Maldive e ha visto da vicino la Barriera Corallina, ha visto lo stato in cui è ridotta e questo le ha riempito il cuore di tristezza, ha condiviso su Instagram una storia dove ha scritto “sta morendo”, riferendosi a quello spettacolo naturale in pessime condizioni. Oggi ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti i suoi fan sull’ambiente e le sue condizioni in modo da ‘salvarci‘ e salvare la natura che ci circonda.