IQOO 11 Pro, le prime immagini disponibili in rete: fotocamera sensazionale e ricarica velocissima

Il nuovo gioiellino della società cinese Vivo sorprende gli amanti del tech. iQOO 11 Pro integra le specifiche dei smartphone più all’avanguardia a prezzi stracciati.

È iniziata la corsa al lancio dei primi dispositivi dotati del nuovo sistema di sicurezza Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Anche la linea iQOO della società cinese Vivo vuole partecipare alla corsa e sta lavorando al nuovo modello iQOO 11 Pro.

Da giorni diverse voci sul web vociferano che il prossimo smartphone di Vivo utilizzerà il prossimo chipset top di gamma di Qualcomm. Inoltre, l’iQOO 11 Pro sarà dotato del chip di elaborazione delle immagini V2, ufficializzato la scorsa settimana. Il chip promette migliori ottimizzazioni per la scarsa illuminazione e un’elaborazione complessivamente più veloce.

Lo smartphone avrà un touchscreen E6 AMOLED da 6,78 pollici e un design ispirato a BMW M Motorsports. Il dispositivo sarà dotato di Android 13 fin dal momento del lancio.

IQOO 11 Pro, le ultime novità

La linea iQOO è in grado di offrire tutte le specifiche premium presenti nei dispositivi di fascia alta a prezzi ragionevoli. Si prevede che la nuova linea, che comprende i modelli 11 e 11 Pro, avrà a disposizione specifiche di memoria RAM e storage all’avanguardia e, naturalmente, il SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Questo processore è ritenuto responsabile di una manciata di nuovi annunci su Geekbench con il nome in codice kalama e un’interessante struttura 1+3+4 per i suoi 8 core ARM. Sono ancora relativamente rari, ma si sono appena aggiunti al loro numero con una nuova serie di risultati per un “vivo V2243A”.

Sulla base di questo numero di modello, si pensa che si tratti di un iQOO 11 o, forse, di un 11 Pro. In ogni caso, ha 12GB di RAM e gira su Android 13. Con il suo clock di base di 2,02GHz, si dice che possa utilizzare l’8 Gen 2. Tuttavia, ha anche 3,19GHz come velocità massima, il che è un po’ sconcertante dato che, secondo quanto riferito, può raggiungere i 3,36GHz nei dispositivi della serie Samsung Galaxy S23.

Questa strana discrepanza si nota anche in quello che potrebbe essere il Vivo X90 Pro+, che potrebbe essersi intrufolato su Geekbench prima del suo lancio, in cambio di punteggi simili a quelli di questo smartphone “serie 11”. Forse questo mistero sarà risolto durante l’evento di lancio di questi giorni in Malesia, iQOO 11 5G Experience Day ( 2 dicembre ). C’è chi stima che per il mercato italiano il prezzo rientrerà in un range dai 550 ai 800 euro.