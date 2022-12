Iliad, fantastica notizia per i milioni di abbonati: la rete 5G si allarga ancora

Nel corso di questi ultimi dieci anni, abbiamo visto letteralmente esplodere il mondo degli smartphone, che sta toccando ormai il suo apice in termini di successo e capillarità a livello di tutto il mondo.

Sul mercato mondiale ormai sono presenti infatti i più disparati modelli di smartphone, che offrono le più variegate funzionalità e caratteristiche, atte a soddisfare le esigenze di ogni utente, avendo chiaramente com’è ovvio che sia un occhio di riguardo per l’aspetto economico della cosa.

Una delle novità principali in tal senso, negli ultimi anni, è stata l’introduzione del 5G, vale a dire il nuovo standard mobile recentemente introdotto, che ha apporta diverse e interessanti novità al mondo degli smartphone, ma non solo. Oltre alla velocità notevolmente aumentata, rispettivamente in download e in upload (utilissimo ad esempio nel caso della fruizione di servizi live o di streaming, per le principali piattaforme), il 5G consente un collegamento tra dispositivi mai vista prima d’ora.

Una delle principali compagnie telefoniche per quanto riguarda il mercato italiano è Iliad. Anno dopo anno infatti, Iliad ha avuto un notevole impatto a livello del settore delle telecomunicazioni per quel che riguarda il territorio italiano. Nel giro di pochissimi anni, è riuscita a conquistare grandissime fette di pubblico proponendo offerte davvero convenienti e alla portata di tutti, sia per quanto riguarda l’ambito mobile, ma anche per la rete fissa.

La situazione attuale

Lo stesso si è verificato per la copertura del 5G, in perfetta linea con le compagnie telefoniche concorrenti. Dopo due anni dal lancio effettivo del 5G di Iliad con la sua relativa prima offerta, la compagnia ha recentemente annunciato la sua intenzione ad espandere questo nuovo standard

Per quanto riguarda la copertura dello standard mobile precedente (ovvero il 4G) la copertura è ormai al completo, raggiungendo circa il 99% del territorio nazionale, e contemporaneamente il 5G si sta diffondendo in maniera sempre più capillare e approfondita tra le varie città. Ad agosto sono state aggiunte nuove località, e ad oggi Iliad ha annunciato di aver raggiunto ben 3000 città coperte dal 5G. Tutte queste città hanno un valore minimo di abitanti pari 90’000 abitanti.

