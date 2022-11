Tv, il cambiamento è ormai alle porte: questi canali stanno per saltare | Ecco cosa devi fare

Tra poco meno di un mese le trasmissioni televisive del digitale terrestre verranno trasmesse con il nuovo sistema di codifica MPEG-4.

Switch Off il 31 dicembre, ma alcuni canali saranno spenti già il 20 dicembre 2022. E’ il caso dei canali RAI, visibili ai numeri 501, 502 e 503. A questa numerazione, fino ad ora, eravamo abituati a vedere Rai1, Rai2 e Rai3. Quindi i cambiamenti più precoci sono relativi ai canali principali della RAI.

La novità sui tre principali canali RAI riguarda solo le versioni in risoluzione standard, cioè quelle visibili ai canali 501, 502 e 503 a partire da quest’estate. Prima era proprio l’opposto. Infatti, i canali ad alta risoluzione erano posizionati dal numero 501 in poi, mentre quelli in bassa risoluzione erano posizionati dal 101 in poi.

Ora, l’ultimo cambiamento. Si spera sia quello finale. I canali RAI trasmessi in bassa risoluzione spariscono completamente. A causa di questo processo, molti utenti non potranno più usufruire di questi canali. Al momento, i canali Rai in questione sono disponibili su due numerazioni e in due formati diversi. Dal numero 101 al numero 103 ci sono Rai1, Rai2 e Rai3 in HD e con codifica Mpeg-4, dal numero 501 al numero 503 ci sono le stesse emittenti in definizione standard e con codifica Mpeg-2.

Dal 20 dicembre l’unico modo per vedere Rai1, Rai2 e Rai3 sarà il primo, ossia in HD. Questo vuol dire che chi non ha una Smart TV con risoluzione almeno HD e in grado di visualizzare i programmi con codifica Mpeg-2 non potrà più vedere Rai1, Rai2 e Rai3.

Ma come continuare a vedere i canali RAI? Vediamolo insieme.

Potremmo affidarci ad un decoder esterno. Alcuni di questi apparecchi praticano il “downscaling“. In parole povere abbassano la risoluzione del segnale ricevuto affinché questo sia compatibile con i televisori non HD. C’è, però, il rischio di avere una qualità video veramente pessima. In realtà, possiamo dire che c’è la certezza di questo. Quindi, possiamo dire che non basterà un decoder esterno per vedere le versioni in HD/Mpeg-4 dei canali che saranno spenti su un TV non HD.

Quello che possiamo dirvi è che sarebbe più logico cambiare il televisore, scegliendone uno almeno HD, anche se economico. Il nostro consiglio, però, è quello di acquistare un TV in 4K. In questo modo si ha la sicurezza di non doverlo cambiare di nuovo per molti anni. Per fortuna, sulla scia del Black Friday, si susseguono altre promozioni e offerte su questi televisori.

Quindi potrebbe essere conveniente acquistarlo adesso o nei prossimi giorni anche in vista di offerte durante il periodo natalizio. Non resta altro che sbrigarci per continuare a vedere tutti i nostri programmi, film e serie TV preferiti.