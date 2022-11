Forno, con questo trucchetto una pulizia perfetta: pochi minuti e il gioco è fatto

Tutti ci siamo ritrovati, almeno una volta nella vita, con un forno porco, con vetri opacizzati e griglie ormai incrostate.

Il forno è un elettrodomestico che si sporca più velocemente e con più facilità degli altri. Tutto ciò avviene perchè il contatto con il cibo non è praticamente inevitabile. Per questo motivo, richiede pulizia e manutenzione costanti.

E’ vero che pulire il forno non è divertente, né tantomeno lo è fare manutenzione, ma bisogna avere rispetto e cura di tutti gli apparecchi che sono in casa, altrimenti potremmo trovarci a fare i conti con disfunzioni e maggiore assorbimento di energia. E in questo periodo non è il caso di sborsare ulteriori soldi.

Ecco i metodi più efficaci per pulire il nostro elettrodomestico in modo naturale, veloce.

I rimedi della nonna risultano sempre i più efficaci. Quegli intrugli che preparavano le nonne con sostanze presenti in casa, infatti, sono in grado di rendere pulito e splendente i nostri forni. E sono pure ecologici. Non hanno alcun impatto ambientale. Andiamo a vederli insieme.

Il primo rimedio consta nel mescolare insieme l’acqua con il limone. Riscaldiamo il forno a temperatura non troppo alta e mettiamo all’interno una teglia alta con acqua e succo di tre limoni. Il calore farà evaporare l’acqua che, a sua volta, ammorbidirà le incrostazioni. Dopo mezz’ora, col forno spento, puliamo le incrostazioni, lo sportello e le guarnizioni con un panno bagnato nel miscuglio che abbiamo fatto. Alla fine di tutto basterà asciugare con un panno asciutto. Facile, no?

Un altro metodo è usare bicarbonato e sale. Basta mischiare sale, acqua e bicarbonato in egual misura. In questo modo si otterrà un detersivo naturale al 100%. Stendiamo l’intruglio sulle pareti del forno e lasciamo agire per mezz’ora. Trascorso il tempo, con un spugnetta, bisogna pulire accuratamente e, poi, risciacquare. Con questo metodo il forno sarà ben igienizzato.

Anche usare l’aceto ci aiuterà. Infatti, questa sostanze ha potere sgrassante ed evita la formazione di cattivi odori. Accendiamo il forno a 120° e inseriamo all’interno una teglia con acqua e aceto in parti uguali. Dopo un quarto d’ora dobbiamo spegnere il fuoco e con il forno ancora un po’ caldo dobbiamo procedere ad eliminare tutto lo sporco e le incrostazioni con un panno umido. E poi c’è la Coca Cola. Infatti, la sua corrosività agirà anche sullo sporco più ostinato. Per avere un risultato ancora migliore, si può anche riscaldarla in una tazza nel forno.

Fate attenzione, però, il forno non va pulito solo al suo interno. Anche il vetro dello sportello ha bisogno di pulizia. Le incrostazioni sul vetro posso essere tolte velocemente con uno sgrassatore o recuperando il detersivo usato per lavare le stoviglie. Ma si può sempre ricorrere al bicarbonato, creando una pastella con l’acqua. Lo facciamo agire per una ventina di minuti e poi puliamo il tutto con un panno. Per le griglie, invece, basta spruzzare l’aceto abbondantemente e poi cospargerle di bicarbonato. Trascorsi dieci minuti in ammollo in acqua calda, passiamo una spugnetta, risciacquiamo e facciamo asciugare. E il gioco e fatto!