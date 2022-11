Caldaia, con questo banale trucco risolvi tutti i tuoi problemi: consumo scende vertiginosamente

Si stanno rivelando dei mesi, rispettivamente autunnali e autunnali, senz’ombra di dubbio complicati a causa del rincaro dell’energia che sta colpendo tutta l’Unione Europea.

Questo in particolare per i recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, e che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo clamoroso dei prezzi dell’energia (sia del gas a metano che quella elettrica), e conseguentemente un aumento mai visto prima d’ora delle bollette mensili, a livello di tutta l’Europa.

Nonostante tutti gli aiuti che sono pervenuti da parte delle autorità (in primis il governo tedesco e il governo italiano), come ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dalle bollette) e agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare un elettrodomestico di ultima generazione entro la fine dell’anno, numerosissime famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che pagare le bollette mensili è diventato ormai sostenibile, in particolare modo per chi, all’interno di un nucleo famigliare, percepisce un solo reddito.

Sicuramente una delle voci più fondamentali e rilevanti all’interno dell’economia domestica è rappresentato dai riscaldamenti, in particolare modo nel corso dei mesi autunnali e invernali come adesso, tra caldaie, termosifoni, scaldabagno e via dicendo.

Vediamo insieme alcuni piccoli accorgimenti che possono essere utilizzati per consumare il meno possibile nell’utilizzo della caldaia in particolare, risparmiando conseguentemente sulle bollette mensili dell’energia elettrica.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che vi sentiamo di darvi è quello di sostituire ovviamente caldaia a gas con una di nuova generazione, portando vantaggi sia economici che ambientali (dati i consumi ridotti). Fate attenzione in questo caso alla classe d’efficienza energetica, dal momento che un dispositivo di classe A+++ consumerà sensibilmente di meno rispetto ad una caldaia di classe C, per esempio.

L’altro consiglio che vi sentiamo di dare è quello di valutare l’acquisto di una caldaia a condensazione, in quanto consente un risparmio notevole a confronto delle tradizionali caldaie a gas che avete utilizzato finora. Rispetto alla caldaia con camera aperta, in cui i prodotti di combustione vengono scaricati direttamente a livello del camino, nel caso della caldaia a condensazione abbiamo un sistema in grado di recuperare calore, limitando così il consumo di gas metano, e portando ad un sensibile risparmio, oltre a permettere minori emissioni rispettivamente di monossido di carbonio e ossidi di azoto.

Nel caso in cui si intendesse acquistare una caldaia a condensazione, si può avere una detrazione che arriva a ben il 65% del costo dell’elettrodomestico in sé, che comprende anche la sostituzione della vecchia caldaia e l’installazione della nuova.