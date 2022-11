Tirannosaurus Rex, ci siamo sempre sbagliati sulle dimensioni I Lo studio riscrive la storia del dinosauro più temuto

Il Tyrannosaurus rex spesso abbreviato colloquialmente T-Rex, è una specie di dinosauro teropode vissuto nel Cretaceo superiore.

Visse nel Nordamerica. I suoi fossili si trovano in una varietà di formazioni risalenti al piano Mastrichtiano del Cretaceo superiore, circa 70-65 milioni di anni fa. Fu una delle specie degli ultimi dinosauri propriamente detti quando si ebbe l’estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene, che ne determinò la scomparsa.

Poche sono le parole che mettono terrore e rispetto. Una di queste è “Tirannosauro”. Anche se non abbiamo mai visto uno dal vivo, poiché che si è estinto 65 milioni di anni fa. Il re dei dinosauri, era un predatore letale, ed è diventato un simbolo e un’icona pop.

Ma sapete quanto era grosso? Sicuramente più di quanto pensate. E, forse, ancora di più.

Un gruppo di paleontologi dell’università di Ottawa, durante la conferenza annuale della Society of Vertebrate Paleontology, ha presentato uno studio che ricalcola le dimensioni del T. rex. Lo studio è basato sia sugli elementi che compongono la “collezione” di fossili a disposizione della comunità scientifica sia su modelli predittivi di crescita corporea.

Il modello, che è “solo un esperimento mentale, per confermare i nostri risultati servirebbe trovare altri fossili“, come hanno detto gli scienziati, è stato costruito a partire dal fatto che il record fossile ci dice che sulla Terra preistorica vivevano circa 2.5 miliardi di T. rex.

Ovviamente, non tutti contemporaneamente, eppure sono stati ritrovati soltanto i fossili di 32 esemplari adulti. Sono troppo pochi per dire di conoscere tutto su di loro. L’esemplare più grande scoperto fino ad ora è Scotty. E’ un adulto che pesava quasi 9 tonnellate.

Gli scienziati, però, sostengono che Scotty era un esemplare di medie dimensioni. I calcoli sulle massime dimensioni possibili di un tirannosauro sono stati fatti sulla base dell’anatomia dell’animale, sul suo tasso di crescita e sulla sua aspettativa di vita. I risultati ci dicono che un T. rex poteva arrivare a pesare fino a 15 tonnellate.

Ma esiste anche un’ipotesi ancora più estrema. Si pensa che il tirannosauro avesse dimorfismo sessuale. Ciò vuol dire che maschi e femmine avessero dimensioni diverse. In questo caso, un maschio adulto poteva pesare 24 tonnellate. Anche se gli studiosi pensano che questo sia un valore di peso alquanto improbabile. Tra i 32 tirannosauri trovati nessuno di questi si pensa possa pesare così tanto. L’ipotesi delle 15 tonnellate è valida anche se servono ancora molti dati e molti più fossili per validarla. però, c’è bisogno di molti più dati, e quindi di molti più fossili per validarla.