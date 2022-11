Non crederai a qual è l’elettrodomestico che consuma di più in casa I Corri subito a vedere se lo usi in modo corretto

Gli elettrodomestici, qualunque essi siano, sono quelli che determinano la maggior parte dell’energia consumata in una casa.

In questi mesi il costo dell’energia sta salendo vorticosamente, gravando sempre di più sull’economia delle famiglie italiane. E non c’è via d’uscita. Infatti, i prezzi sono sempre al rialzo e non sono ancora arrivati i mesi più freddi dell’anno.

In periodi di forti rincari e di crisi economica e sociale come questi, è importante conoscere le quantità di energia consumate da ogni apparecchio elettrico e, soprattutto, sapere qual è il più energivoro di tutti. Una volta apprese queste notizie, potrete provare a ritoccare i vostri comportamenti quotidiani.

L’elettrodomestico più energivoro non è il condizionatore. E’ il frigorifero. Roba da non credere! Vi spiegheremo come fare per utilizzarlo nel modo corretto.

Ebbene si, tutti pensano sia il condizionatore a consumare più energia. E, invece, è il frigorifero. Si proprio quello. Quello che in casa funziona sempre tutti i giorni a tutte le ore. E non ci si rende conto che è il maggior consumatore di energia elettrica. E nessuno sa che l’energia usata da questo apparecchio può essere ridotta con un uso corretto.

Ovviamente, come sempre detto, i costi energetici variano in base alla classe di efficienza energetica del frigorifero. Più è alta meno consuma il frigorifero. Ci sono, però, delle regole da seguire per avere un risparmio da restare sbalorditi. Una di queste è impostare la temperatura corretta sia per il frigorifero che per il congelatore. Per quest’ultimo la temperatura deve essere impostata a -18°C.

Ci sono poi altri trucchi che vi parleremo subito. Innanzitutto, non mettere mai cibo caldo nel frigorifero altrimenti potrebbe essere necessaria da 2 a 3 volte in più di energia per raffreddarlo. Bisogna mettere gli alimenti sempre negli stessi posti in modo da ricordare dove sono e tenere il frigo meno aperto possibile. Il cibo da mettere in frigo deve essere avvolto molto bene. Infatti, l’acqua contenuta dagli alimenti provoca l’aumento dell’umidità e quindi il frigorifero si raffredda molto di più e consuma di più.

Il frigorifero non deve essere mai troppo pieno, al contrario del congelatore. Infatti, meno aria c’è all’interno più funziona meglio e consuma di meno. Infine, il cibo va scongelato in frigo anche se occorre più tempo. In questo modo il cibo da scongelare aiuta il raffreddamento del frigo e riduce così il consumo energetico.

Ultimi consigli, non meno importanti sono la manutenzione e la pulizia periodiche da fare all’apparecchio. Soprattutto le guarnizioni hanno bisogno di essere controllate. Pulite il frigo in modo che questo sarà più efficienti. In Conclusione, vi ricordiamo di sbrinare il congelatore almeno due volte all’anno. L’accumulo di ghiaccio aumenta la quantità di energia utilizzata per il suo funzionamento. Fatelo quando il ghiaccio supera i 5 millimetri.