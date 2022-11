Twitter, Elon Musk adesso rischia grosso: “Gli faccio causa…”

Torna di nuovo quel burlone di Elon Musk, ma questa volta ha superato il limite. Un tweet dell’imprenditore sudafricano fa infuriare un fumettista italiano, parte la denuncia.

Elon Musk non finisce mai a far parlare di se. Da quando ha acquistato Twitter continua a riempire le testate dei giornali con il suo volto, l’opinione pubblica è il suo parco divertimenti. Questa volta, però, è un meme che ha pubblico ha fatto discutere tanto.

L’imprenditore con i suoi tweet riesce a scombussolare interi mercati, alzando e abbassando le quote in borsa. Non tutti i suoi messaggi hanno l’intento di favorire il proprio mercato o pubblicizzare il suo personal brand, un marchio che vende più dei prodotti stessi, a volte gli piace solo burlare le persone.

La sua ironia riesce a equiparare il suo genio, e questa volta ha colpito l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Musk una volta entrato nell’amministrazione di Twitter ha rimosso il ban all’ex presidente, Trump non ha ancora pubblicato niente sul social e Elon lo prende in giro con meme, ma ha fatto infuriare qualcun altro.

Meme e diritti d’autore

Recentemente Elon Musk ha invitato Donald Trump a pubblicare il suo primo tweet, dopo la restituzione dell’account che era stato bannato in passato, tramite una vignetta satirica. Una vignetta mostra un monaco indicato come “Donald Trump” che prega mentre una giovane donna si china e mostra il fondoschiena coperto dall’uccellino di Twitter. “E non ci indurre a tentazione” ha aggiunto Elon citando il padre nostro.

Trump non ha risposto a proposito, non sembra intenzionato a tornare su Twitter, dove aveva quasi 90 milioni di follower, e continua a utilizzare il suo personale social network, Truth Social, dove conta 4,61 milioni di follower. A rispondergli però è stato un nostro compaesano.

La vignetta satirica pubblicata da Musk non è farina del suo sacco. L’autore del disegno è il fumettista italiano Milo Manara, conosciuto in Italia e all’estero per il fascino sensuale delle sue tavole. A Manara non è piaciuto il meme pubblicato dal imprenditore sudafricano, la tavola è stata utilizzata senza il permesso dell’autore.

“Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più… Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!“, una precisazione ma anche una provocazione, scritta sui social dal fumettista italiano.