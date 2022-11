Lavastoviglie, se vuoi risparmiare in bolletta evita questo errore: a fine mese noterai la differenza

La lavastoviglie è un elettrodomestico che ci aiuta nel lavaggio delle stoviglie e che se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

E’ praticamente diventato di uso comune, quasi uno strumento indispensabile nella quotidianità delle maggior parte delle famiglie italiane. Infatti, basta tuffare piatti, bicchieri, posate, stoviglie all’interno della lavastoviglie, scegliere il programma di lavaggio ed il gioco è fatto!

In effetti, si pensa che lavare i piatti nella lavastoviglie sia un compito alquanto semplice, quasi un gioco da ragazzi. In teoria si, ma nella realtà non è proprio così. Infatti, ci sono moltissimi errori che possiamo commettere, anche senza colpa, quando si lavano i piatti in lavastoviglie. Non sempre escono splendenti. E questo succede proprio a causa di qualche cosa che va storto.

Ecco gli errori più comuni che non vanno commessi per evitare il malfunzionamento della lavastoviglie e per risparmiare.

La cosa fondamentale per entrambi gli scopi è sicuramente migliorare l’utilizzo dell’elettrodomestico. Gli errori che vengono commessi periodicamente quando si fa lavastoviglie sono molti. Per esempio uno è quello di non controllare mai il sale. Quasi nessuno stacca la spina della macchina e svita il tappo del sale che si trova sul fondo per verificare che sia peno. Se è vuoto bisogna riempirlo e fare un lavaggio di prova.

Un altro errore comune è l’utilizzo di detergenti errati. Bisogna fare molta attenzione a scegliere i prodotti giusti ed ecosostenibili che siano compatibili con la macchina. Un prodotto sbagliato può causare un cattivo lavaggio e anche dei danni in alcuni casi.

Eliminate i residui di sporco e di cibo presenti su piatti e posate prima di riporli nella lavastoviglie. Non bisogna lavarli a mano, ma eliminare lo sporco più grosso. Questo serve per evitare cattivi odori e per lavare i piatti e le posate nel modo giusto.

Consigli per il migliore utilizzo dell’apparecchio in ottica prestazioni e, soprattutto, risparmio.

Molti pensano che maggiore sia la quantità di detersivo immessa e più saranno pulite le stoviglie, ma non è così. Infatti ne basta poco per avere ottimi risultati. Inoltre consumare troppi flaconi di detersivo ha conseguenze dannose per l’ambiente. Inoltre, bisogna fare attenzione al carico. Bisogna caricare la lavastoviglie in modo funzionale e corretto, altrimenti si rischia di rovinare le componenti e intasare lo scarico. Inoltre, c’è un aggravio sui costi relativi ai consumi di energia elettrica.

Per gli stessi motivi, bisogna azionare la lavastoviglie a pieno carico, Non troppo carica, né troppo vuota. Nel primo caso le stoviglie potrebbero risultare sporche e il consumo elettrico sarà alto. nel secondo caso ci sarebbe, oltre ad uno spreco di elettricità, anche uno spreco di acqua. Infine, per evitare ulteriori sprechi, bisogna stare bene attenti all’orario in cui azioniamo il dispositivo. Bisogna assolutamente scegliere l’orario serale perché le tariffe sono inferiori. Buono usarla dalle 19.30, meglio ancora dopo la mezzanotte. Di questi periodo non importa il rumore. Quello che conta è risparmiare.