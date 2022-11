Whatsapp, per sbloccare il menù segreto fai così: questo trucco ti apre un mondo

Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’avvento degli smartphone che ne hanno accelerato la diffusione, le app di messaggistica hanno cominciato a prendere sempre più piede a livello di tutto il mercato globale, arrivando nel migliore dei casi perfino a miliardi di iscritti.

È il caso di WhatsApp, sicuramente il più lampante, seguito immediatamente da Telegram, che in questi ultimi anni si è fatto forza di interessanti caratteristiche e funzionalità, che le hanno permesso di conquistare anch’essa milioni e milioni di utenti, anno dopo anno.

Quest’oggi, in particolare, vi sveleremo un curioso trucco che permette di sbloccare un menu segreto all’interno di WhatsApp. Questo trucco consente infatti di accedere a numerose funzionalità interessanti, che non erano mai state scoperte prima d’ora.

Non tutti gli utenti infatti sono a conoscenza che quest’app di messaggistica ha al suo interno un menu completamente segreto, che permette di accedere immediatamente a diverse opzioni in maniera molto rapida, senza necessariamente rivolgersi alla voce delle Impostazioni. Paradossalmente, tutte queste funzioni di cui vi parliamo si trovano non all’interno dell’app di WhatsApp in sé, bensì all’esterno. In che modo è possibile tutto questo? Scopriamolo insieme, ovviamente.

Per poter accedere a questa funzionalità segreta, sarà sufficiente accendere lo smartphone in nostro possesso, tenendo premuto sull’icona dell’app di WhatsApp, senza però entrarci. Questo metodo viene utilizzato, se qualcuno si ricorda, nei casi in cui si intende disinstallare qualche applicazione presente all’interno del telefono. Al contrario di ciò che si pensi, invece, cliccando così uscirà un menu con diverse “Opzioni veloci”, ovvero delle funzioni veloci che possono essere utilizzate senza problemi in maniera immediata, senza necessariamente entrare all’interno di WhatsApp.

La procedura nel dettaglio

A questo punto, poi, la procedura cambia a seconda del sistema operativo di cui lo smartphone in questione è dotato, sia esso Android che iOS.

Nel caso in cui abbiate infatti uno smartphone con Android installato al suo interno, sarà possibile visualizzare rapidamente la lista dei contatti con cui abbiamo intrattenuto una chat nel corso delle ultime ore, oltre anche un pulsante per poter accedere immediatamente alla fotocamera del nostro smartphone. Così facendo, risparmieremo molto tempo e avremo la possibilità di immortalare foto e video da inviare prontamente ai nostri contatti, in men che non si dica.

Nel caso in cui si abbia un dispositivo Apple (con iOS installato) invece, si potrà accedere al codice QR, alla fotocamera (come nel caso sopracitato di Android), e a una nuova chat, o eventualmente cercare qualcosa di specifico (come un vecchio messaggio) all’interno di una conversazione.