Foto ritoccate, ecco la migliore applicazione gratuita: con pochi click il risultato è straordinario

La fotografia e i social sono, orami, diventate due delle cose più utilizzate quotidianamente al giorno d’oggi da tutti gli utenti.

I social network sono parte delle nostre giornate e li utilizziamo per condividere di tutto con i nostri amici. Condividiamo ciò che mangiamo o quello che prepariamo in cucina. Mettiamo in mostra le nostre avventure o disavventure durante i viaggi, o, semplicemente, ciò che ci accade durante la giornata. Insomma pubblichiamo proprio di tutto.

Per farlo, diamo libero sfogo alla nostra passione per la fotografia, anche quella più recondita. Persino quelli che mai hanno premuto in vita loro il pulsante di scatto di una macchina fotografica, vecchia o nuova, oggi, scattano foto di tutto dovunque. Forse siamo spinti dalla voglia di immortalare quei momenti per ricordarli ogni volta che sfogliamo le nostre gallerie.

A volte, però, queste foto non vengono granché bene. E per condividerle sui social abbiamo bisogno di contenuti “quasi” perfetti, belli da vedere, che prendano gli altri utenti. Vero è che, ormai, i social hanno dei plugin con i quali possiamo modificare e ritoccare i nostri contenuti.

Ma, a volte, abbiamo bisogno di qualcosa di meglio. Così perdiamo tempo, tanto, sui programmi professionali che, in realtà, sappiamo usare davvero poco. Ci sono, però, delle App che ci vengono in soccorso!

Ecco la lista delle App per editare i nostri contenuti senza impazzire

La prima app per poter editare le foto è Snapseed. E’ molto semplice, comoda e, soprattutto, professionale. L’App è disponibile sia per iOS che Android ed è pensata per aiutare gli utenti a creare e condividere foto da veri professionisti con il solo utilizzo del tuo smartphone. Tra le funzioni principali ci sono 29 strumenti e filtri. Inoltre, è compatibile con file JPG e RAW e c’è la possibilità di regolare tutti gli stili con la massima precisione.

Un’altra app da non sottovalutare è PicsArts, meno professionale della prima, ma molto intuitiva e semplice da utilizzare. E’ disponibile sia per Android che per iOS. E’ gratuita ma puoi usufruire anche di una versione premium che sblocca l’accesso ad altri contenuti. Il costo è di 57,99 euro all’anno.

Infine, ecco un’ultima app da poter utilizzare per la modifica delle foto. Parliamo di Adobe Lightroom. Disponibile sia su App Store che su Play Store. Con questa app si possono editare anche video, oltre le foto, e condividerli sui canali social. Grazie questa App si possono ritoccare tutte le immagini in modo semplice e velocemente con i filtri predefiniti gratuiti. Ci sono oltre 200 filtri creati da professionisti. E l’intelligenza artificiale suggerirà le regolazioni migliori per le foto da editare.