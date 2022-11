Google Chrome, hai dimenticato una password salvata? Ecco il ‘trucchetto’ per ritrovarla all’istante

Google Chrome è un browser web, di comune utilizzo, sviluppato da Google, basato sul motore di rendering Blink.

Google Chrome venne annunciato e presentato il 1º settembre 2008 con un fumetto di Scott McCloud. Nel corso degli anni è cresciuto a tal punto da diventare il browser più utilizzato al mondo. Grazie a questo successo, Google ha esteso il marchio “Chrome” anche ad altri prodotti hardware\software come Chromecast, Chromebook, Chrome OS, Chromebox e Chromebase.

Si basa sul navigatore open source Chromium, con cui condivide la maggior parte delle funzionalità. I punti di forza di tale browser sono la velocità, la sicurezza e la manualità. Chrome, infatti, periodicamente scarica gli aggiornamenti anti-phishing e anti-malware e avvisa gli utenti quando cercano di visitare un sito pericoloso.

Nel mantenere queste blacklist, Google avvisa anche i proprietari dei siti che potrebbero non essere a conoscenza della presenza di pagine pericolose. E’ presente la possibilità di aprire schede o finestre nella modalità di navigazione in incognito che non lascia sul computer nessuna traccia dei siti visitati.

Ogni scheda di navigazione in Chrome è isolata in una Sandbox in modo che il malware non si possa installare e che non possa compromettere le altre schede.

Capitolo velocità. La macchina virtuale JavaScript è stata completamente cambiata. Applicazioni, come ad esempio Gmail, infatti, usano i browser al massimo della loro potenzialità e hanno fatto sì che venisse implementato il motore JavaScript V8, estremamente più veloce. Infine, Chrome contiene un gestore attività che permette di controllare quali siti stanno utilizzando più memoria, banda e CPU e consente di chiuderli.

Un quesito sull’utilizzo di Google Chrome da parte degli utenti: com’è possibile controllare le password che abbiamo salvato?

Noi vi diciamo che c’è sia la possibilità di visualizzare le password salvate, sia la possibilità di rimuoverle. E non c’è bisogno neanche di troppo tempo. Per farlo da PC, una volta aperto Chrome, basta cliccare sui tre puntini in alto a destra. SI aprirà un menù, sul quale cliccheremo la voce Impostazioni. Bisogna andare su “Compilazione automatica” a sinistra e cliccare sulla voce dedicata alle password. Da smartphone il procedimento è quasi identico. Bisogna cliccare sui tre puntini in alto a destra, recarsi su Impostazioni e troveremo facilmente la voce “Password“.

Oltre ai permessi per salvare le password ed effettuare l’accesso automatico con le credenziali salvate, da PC vi verranno mostrati anche i singoli siti con nome utente e password. Quando cliccate sull’occhio, vi verrà chiesta la password di Windows come ulteriore garanzia che siate voi a volerla vedere.

La stessa lista è rintracciabile su smartphone, anche se in questo caso per accedere alle impostazioni per visualizzare o cancellare le password, bisogna cliccare sulle singole voci. In entrambi i casi c’è una sezione dedicata alla lista delle password compromesse che dovrete cambiare il prima possibile.