WhatsApp, la nuova funzione spopola tra gli utenti: basta un click e ti si apre un mondo

Ogni volta che bisogna organizzare di uscire sul tuo gruppo di amici su WhatsApp è un casino? Ora l’app ha annunciato una nuova funzione per i gruppi che gli aiuterà a prendere le decisioni più velocemente, evitando di intasare il tuo telefono con mille notifiche.

Quante volte vi sarà capitato di essere dentro a dei gruppi WhatsApp formati da una miriade di persone e dover decidere tutti insieme dove andare la sera? Alla fine di tutto non si organizza niente o a malcontento si va in posti che non ci piacciono.

Non vi preoccupate questo inferno sta finendo, è in arrivo su WhatsApp una nuova funzione che potrà essere la soluzione a questo problema. L’app di messagistica più famosa al mondo ha annunciato di introdurre i sondaggi nei gruppi.

Questa nuova funzione annunciata dall’applicazione sarà una manna dal cielo per i grandi gruppi WhatsApp, permettendo di evitare di ricevere 100 mila messaggi e ci si scanna per organizzarsi. Scopriamo meglio insieme come funzionano questi sondaggi.

I sondaggi per i gruppi

WhatsApp dopo aver lanciato, con poco successo, la funzionalità di “chat con sé stessi”, ora ha reso disponibile per tutti gli utenti una funzione davvero utile nei gruppi. Ci riferiamo della possibilità di creare dei sondaggi in maniera rapida direttamente all’interno dei gruppi.

Nelle app di messagistica non è nuova questa funzionalità, esempio già Telegram ce l’ha, adesso però è presente anche sull’app più usata al mondo. Questa funzionalità è davvero semplice da utilizzare: basta cliccare sul pulsante con l’icona a forma di segno più e selezionare la voce Sondaggio.

La creazione di un sondaggio per gli utenti sarà immediato grazie a una schermata molto semplice, nella quale inserire la domanda del sondaggio e in seguito le varie opzioni, ovviamente almeno due. Non sembra esserci un limite alle opzioni che possono essere aggiunte ai sondaggi.

Una volta inviato il sondaggio, i membri del gruppo possono scegliere le proprie preferenze semplicemente cliccando su quelle desiderate. Gli utenti possono scegliere più opzioni per sondaggio e accanto ad ogni opzione viene mostrato il numero di volte che questa è stata scelta e la foto profilo degli utenti.

La funzione dei sondaggi è ora in rollout per tutti gli utenti, sia Android che iOS. L’aggiornamento dovrebbe arrivare in automatico lato server, ma in ogni caso meglio controllare la presenza di eventuali aggiornamenti dal Play Store o App Store.

Non aspettiamo altro che arrivi sui nostri telefoni questa fantastica funzione, forse il nostro odio per i mega gruppi WhatsApp finirà, o meglio, quest’anno organizzare capodanno sarà più facile, speriamo.