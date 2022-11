MSI Prestige 15, il notebook adatto ad ogni tipo di esigenza: design pulito e dimensioni standard

Durante tutti questi anni, l’offerta dei notebook sul mercato mondiale è stata davvero ampissima e variegata. In base alle esigenze di ciascun utente, sia da un punto di vista delle funzionalità che chiaramente dell’aspetto economico, ogni compagnia produttrice è riuscita nell’intento di soddisfare appieno i bisogni dei consumatori.

Quest’oggi in particolare vi parleremo del nuovissimo MSI Prestige 15, che da molti è stato definito come un notebook completamente adatto per la vita quotidiana.

Esso è infatti in grado di gestire diverse attività in multitasking senza necessariamente surriscaldarsi (a differenza di molti altri notebook, in cui l’aumento di temperatura è percepibile e ben consultabile), senza avviare per forza le ventole per raffreddare. Oltre a questo, uno dei punti cruciali di questo nuovo notebook è la sua GPU dedicata, a differenza di tantissimi altri modelli presenti sul mercato che spesso e volentieri presentano una GPU integrata, che chiaramente non offre la stessa capacità di calcolo. È proprio la GPU dedicata e non integrata a permettere di spingere maggiormente verso la multimedialità e la possibilità di giocare a videogiochi usciti recentemente sul mercato.

Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche. Partiamo innanzitutto dallo schermo: in questo caso MSI Prestige 15 vanta un display da 15.6 pollici, e formato classico 16:9. I materiali della scocca sono esclusivamente in alluminio, similmente a quanto accade con tutta la linea di MacBook, garantendo così solidità e robustezza.

Andando più nello specifico, il processore che guida e dirige questo notebook è l’Intel Core i7 1280P, assieme ad una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, in configurazione con TDP da ben 35-40W. Questa configurazione permette quindi di poter giocare discretamente a titoli usciti nel corso degli ultimi anni, sebbene con qualche compromesso tecnico nelle impostazioni grafiche.

Caratteristiche tecniche

Ad aggiungersi a questi componenti c’è poi la RAM, con ben 16 GB di memoria, più che sufficienti per garantire ottime prestazioni nello svolgimento dei compiti della vita quotidiana.

Quanto alla memoria, abbiamo in questo caso un SSD PCIe 4.0 da ben 1 TB, che è stato prodotto interamente da Samsung. In questo caso parliamo di un’unità a stato solido davvero molto veloce e prestante, con ben 6500 MB/s in lettura e circa 5000 MB/s in scrittura.

Essa inoltre può affiancarsi a un altro disco a stato solido, dal momento che è presente un secondo slot in prossimità della scheda madre, cui si può accedere rimuovendo il pannello posteriore del notebook. Discorso diverso invece per la RAM, che è saldata e non può conseguentemente essere espandibile.

Per chi fosse interessato, MSI Prestige 15 è disponibile al prezzo di listino di 1799 euro nei principali negozi fisici ed e-commerce, nonostante si trovino in giro molte offerte, soprattutto in vista dell’imminente Black Friday.