Google, grande innovazione per i disabili: la svolta arriva da Maps

Google è un motore di ricerca per Internet sviluppato da Google LLC che cataloga e indicizza le risorse del World Wide Web.

Si occupa di foto, newsgroup, notizie, mappe, e-mail, shopping, traduzioni, video e altri programmi creati da Google. È il sito più visitato al mondo. La sua popolarità è talmente tanta che ci sono lingue che hanno sviluppato versi partendo dal suo marchio. In italiano, ad esempio, con il significato di cercare con Google, si usa “googleare”.

A volte, quando ci sono ricorrenze, il suo logo cambia, anche in maniera animata, proprio per celebrarle. In questi frangenti il lodo di Google, viene chiamato “doodle”.

Questa volta Google ha pensato alle persone la cui loro disabilità li costringe in sedia a rotelle.

Già da ieri, infatti, Google, con il suo Google Maps, ha cercando di migliorare la pianificazione degli spostamenti delle persone che devono fare affidamento ogni giorno su una sedia a rotelle o un deambulatore. Ha rilasciato la nuova funzionalità “Luoghi accessibili”.

E’ un’impostazione di Google Maps che permette, attraverso l’attivazione di un filtro, di avere una chiara visione delle attività commerciali o luoghi pubblici accessibili a tutti. Google, grazie a Luoghi accessibili, punta a fornire uno strumento che semplifichi la pianificazione di uno spostamento, in modo da evitare di trovarsi bloccati all’esterno di un edificio a causa di barriere architettoniche non previste.

Non è, comunque, una cosa del tutto inedita. Infatti, la funzione era già attiva in una ristretta selezione di Paesi, come Stati Uniti d’America, Regno Unito, Giappone e Australia. Da ieri, però, è disponibile in oltre 40 regioni, tra cui l’Italia.

Le “Local Guides” (Guide Locali) con i loro contributi hanno permesso la realizzazione di questa importante implementazione. “Local guides” è la comunità di Google Maps che svolge un ruolo sempre più importante e centrale nello sviluppo della piattaforma. Anche i proprietari di attività commerciali hanno contribuito a fornire gli aggiornamenti riguardo l’accessibilità dei luoghi in sedia a rotelle.

La nuova impostazione si trova all’interno del menù di accessibilità presente nelle impostazioni di Maps. Può essere utile anche a chiunque non abbia problemi di mobilità, ma ha un passeggino o un bagaglio pesante e vuole evitare di frequentare luoghi in cui è obbligatorio spostarsi usando le scale.

Tutti i luoghi compatibili con “Luoghi accessibili” sono identificati dall’icona di una sedia a rotelle all’interno della loro descrizione. In aggiunta si trovano informazioni precise riguardo le possibilità di accesso, parcheggio, utilizzo dei servizi igienici e di posti a sedere dedicati.