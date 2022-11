Smartphone, desideri avere più giga allo stesso prezzo? Il metodo per farlo è infallibile

Ti trovi sempre con l’acqua alla gola quando navighi con il telefono internet? Grazie a questo metodo potrai avere di più Giga senza costi aggiuntivi.

Quando dobbiamo scegliere le offerte telefoniche guardiamo i numeri di Giga presenti nell’offerta. Ormai avere un grande numero di Giga è diventato fondamentale, visto che ciò che facciamo con il telefono abbiamo bisogno sempre di una connessione internet stabile.

Le offerte a Giga illimitati sono poche e solitamente hanno i prezzi più alti. Invece, ci sono molte offerte a meno di 10 euro al mese con tanti Giga inclusi, sia con gli operatori virtuali sia con quelli tradizionali.

Purtroppo a volte non bastano e ci troviamo senza internet. Esiste, però, un metodo per avere più Giga sul proprio telefono senza dover cambiare l’offerta e i prezzi, vediamo insieme come averli e navigare con tranquillità.

Più giga a costo zero

Per avere Giga aggiuntivi sul proprio smartphone ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare. La prima è rappresentata dalle promozioni in edizione limitata, come quelle proposte da Iliad.

Iliad è un operatore mobile che in breve tempo ha sbaragliato la concorrenza, diventando il quarto player di mercato nel mondo della telefonia mobile tradizionale. Questo successo è dovuto dalle offerte super-conveniente concesse e dalle limited edition.

I clienti Iliad conoscono già questa offerte speciali. Possono sottoscrivere a costo zero, pagando lo stesso prezzo della promozione che hanno in quel momento sulla propria SIM mobile, e nelle quali sono solitamente previsti Giga in più, non solo in Italia, ma anche in roaming in UE. A queste offerte si aggiunge poi la possibilità di effettuare un’analisi comparativa tra le migliori offerte mobile disponibili oggi, attraverso la quale trovare una promozione che permetta di avere più Giga allo stesso prezzo.

Analizzando il mercato attuale, ci sono diverse offerte a meno di 10 euro al mese che prevedono tanti Giga e prezzi molto vantaggiosi, che sono dedicate in modo specifico ai clienti di determinati operatori.

Vengono chiamate promozioni operator attack, perché nate con l’obiettivo di sottrarre clienti a un dato gestore proponendo costi più bassi e offerte più interessanti in termini di servizi. Inizialmente questo genere di offerte erano proposte principalmente dagli operatori MVNO, ovvero quelli virtuali, ma hanno pian piano trovato ampia diffusione anche tra le promozioni degli operatori tradizionali.

Un altro modo per riuscire ad avere più Giga sullo smartphone, anche a costo zero. Consiste nell’attivazione di una di quelle offerte Internet casa che preveda Giga illimitati su diverse SIM mobile dello stesso nucleo familiare. Si pensi alla promozione in fibra ottica di WINDTRE o a quella di TIM, che hanno un costo fisso mensile inferiore a 30 euro e consentono di avere Internet senza limiti sulla linea fissa.