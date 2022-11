Bonus enorme, la bolletta non ti farà più paura: ecco come chiederlo

Come sappiamo ormai da un bel po’, prepariamoci a dei mesi autunnali e invernali davvero ostici, a causa di un rincaro dell’energia clamoroso e che non s’era mai visto prima d’ora.

Tutto questo si è verificato a causa dei continui conflitti che stanno avvenendo in Ucraina dai primi mesi del 2022 a questa parte, e ciò ha portato conseguentemente ad un rialzo dei costi dell’energia (in particolare del gas, in questo caso).

L’Unione Europea è in crisi, così come i suoi abitanti che si trovano in difficoltà per pagare le bollette dell’energia (sia essa elettrica che del gas). Fortunatamente i governi dei paesi europei non si sono tenuti di certo con le mani in mano, e hanno anzi attuato alcuni provvedimenti volti ad aiutare gli abitanti per il pagamento di queste bollette così onerose, oltre a introdurre delle agevolazioni fiscali (nel caso del governo italiano) per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, per consumare meno e conseguentemente risparmiare sulle bollette.

Nonostante tutti questi aiuti, sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che sta diventando sempre più difficile sostenere il peso così gravoso di queste bollette salatissime.

Oggi ci focalizzeremo in particolare sul bonus bolletta introdotto dal governo, che permette di risparmiare diverse centinaia di euro.

I dettagli del bonus

Nella fattispecie il bonus sconto in bolletta è stato attivato a partire dallo scorso 1 aprile e sarà valido entro il 31 dicembre 2022, e milioni di famiglie italiane potranno accedervi a patto di soddisfare determinati requisiti. Proprio in questi giorni è infatti partita la campagna informativa nazionale per contrastare il rincaro dell’energia elettrica e del gas, promuovendo così il bonus bolletta valido per milioni di famiglie. Questo bonus elettricità è stato promosso in particolare da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e nasce dalla stretta collaborazione con INPS. Una delle novità principali degli ultimi mesi risiede nel fatto che il governo ha ampliato la platea di persone che possono effettivamente beneficiare di questo bonus: è stata infatti innalzata la soglia ISEE annuale, arrivando a 12’000 euro.

Richiedere il bonus elettricità (che ricordiamo essere di 150 euro, direttamente detraibili dalle bollette stesse) è piuttosto semplice, in quanto il procedimento è completamente automatico, e si basa nella fattispecie sul Sistema Integrativo Informatico nazionale. È sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica presso i centri d’assistenza fiscale, e ottenere così l’attestazione ISEE necessaria per accedere al bonus in questione.

Sarà infatti premura dell’INPS, una volta ottenuta la Dichiarazione, selezionare in maniera automatica le famiglie in grado di beneficiarne, a seguito del soddisfacimento dei requisiti richiesti.