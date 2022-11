Presa multipla, evita assolutamente di collegare questi dispositivi: non immagini nemmeno i rischi che stai correndo

La presa multipla, oggetto molto diffuso nelle abitazioni, consente di moltiplicare una presa elettrica esistente in più prese.

Con questo preziosissimo oggetto possiamo allacciare più apparecchi elettrici. Esistono due tipi di multiprese. Il primo è l’adattatore multiplo (comunemente detto tripla), mentre il secondo è la ciabatta.

L’adattatore multiplo è un blocco che permette di moltiplicare una presa elettrica. La tipologia più classica è quella con tre prese, di cui due ai lati dell’adattatore. Ne esistono anche altre tipologie a due prese ai lati e a quattro prese, con due per lato.

La ciabatta è simile a un cavo di prolunga. È più potente dell’adattatore multiplo e consente di allacciare utilizzatori elettrici con un maggiore assorbimento. Esistono diverse tipologie di ciabatte per numero e posizione prese, tipologie di prese, con o senza tasto di accensione.

Il suo utilizzo è molto comune dove le prese sono di difficile accesso, per allacciare il computer e le varie periferiche e per l’impianto TV.

Ma fai molta attenzione! Ci sono dei dispositivi da non collegare mai alla presa multipla. Ecco quali e perché

Bisogna fare attenzione. Si! Alcuni dispositivi elettronici, infatti, possono sovraccaricare una multipresa. Ciò può causare un’interruzione di corrente. Ovviamente, parliamo del migliore dei casi! Nel peggiore dei casi può scaturire addirittura un incendio causato da un corto circuito.

Il caro energia ci porta a trovare escamotage per risparmiare. Uno di questi può essere usare una ciabatta con tasto di accensione. Questo oggetto ci permette, attivandolo e disattivandolo al bisogno, di evitare il consumo di energia passivo degli elettrodomestici.

Ma quali sono gli elettrodomestici che possono provocare problemi e che non vanno mai attaccati alla multipresa?

Un dispositivo su tutti da non collegare a una ciabatta è sicuramente il frigorifero! E’ l’elettrodomestico più energivoro che possiamo trovare a casa nostra. Proprio perché è un dispositivo estremamente potente, non bisogna mai attaccarlo a una multipresa insieme ad altri. Ovviamente il discorso è uguale per il congelatore.

Anche la lavatrice entra nella lista dei dispositivi casalinghi più energivori, ed è quindi bene evitare di collegarlo a una multipresa insieme ad altri elettrodomestici. Stesso discorso per le stufe elettriche che hanno consumi elevatissimi.

La macchinetta del caffè e il tostapane, anche se possono sembrare dispositivi innocui richiedono tantissima energia per funzionare: meglio non rischiare! Quindi, seguite il nostro consiglio. Quando dovete dare energia a questi elettrodomestici, collegateli ad una presa a muro.

Il rischio di incendio o di folgorazione, aumenta nelle case più vecchie, dove non c’è un numero sufficiente di prese a muro. Ciò ci spinge a ricorrere a più prolunghe per andare incontro alle nostre esigenze. La potenza massima potrebbe venir facilmente superata e il rischio poco fa paventato diventa molto probabile.