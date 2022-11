Ferro da stiro, non dovrai mai più cambiarlo: ecco il trucco per farlo tornare nuovo ogni volta

Il ferro da stiro è un piccolo elettrodomestico tanto amato e tanto odiato sia dalle donne che dagli uomini che lo usano in casa.

Viene impiegato in ambito casalingo per “stirare”, ovvero per rimuovere le pieghe nel tessuto che derivano dal lavaggio e dall’asciugatura. Il nome deriva dal materiale con il quale venivano anticamente costruiti, cioè il ferro.

Oggi le piastre dei moderni ferri da stiro sono costruite prevalentemente in alluminio e in alcuni casi vengono sottoposte a un trattamento speciale per renderle antiaderenti, facilitando così lo scorrimento sui tessuti.

A volte, però, capita che il ferro possa lasciare qualche macchiolina sui capi di vestiario appena lavati, che sanno ancora di bucato. Non parliamo delle bruciature vere e proprie causate dalla testa tra le nuvole di chi è alle prese col ferro da stiro.

Sapete perchè ci sono quelle macchie o siete andati già nel panico perchè dovete lavare nuovamente i vestiti?

Niente paura! E’ solo il ferro da stiro che ha bisogno di un po’ di manutenzione.

Quelle macchioline sui vestiti derivano da piccoli segni di bruciature sul ferro da stiro. Non devi assolutamente buttarlo via! Ci sono diversi rimedi da utilizzare per rendere il tuo ferro da stiro splendente e perfettamente funzionante.

Vuoi conoscere subito il segreto che stiamo per svelarti? Ebbene, non puoi nemmeno immaginarlo. E’ un prodotto che si trova facilmente in tutti i supermercati ed ha un costo davvero irrisorio. Questo ‘ingrediente ‘segreto’, si può acquistare anche a meno di un euro ed è il bicarbonato di sodio!

Infatti basta creare una miscela tra il bicarbonato di sodio e un limone ed il gioco è fatto. Una volta preparato questo intruglio, bisogna applicarlo alla piastra del ferro da stiro che, però, deve essere fredda! Dopo averla sfregata sulla superficie, bisogna attendere 5 minuti e ripulire il tutto con un panno umido!

E se in casa non dovessi avere nemmeno un limone, non scoraggiarti. Potrai effettuare lo stesso procedimento unendo insieme il bicarbonato di sodio e l’aceto da cucina. Anche in questo caso il risultato è garantito.

Un consiglio bonus

Se noti la formazione di calcare nel tuo ferro da stiro, non demoralizzarti. Prendi l’aceto, uniscilo a dell’acqua distillata e versa la miscela nel serbatoio o nella caldaia del tuo elettrodomestico. Lascia agire la miscela per mezz’ora circa e poi eliminala attraverso il vapore. In questo modo andrà via anche il calcare. Provare per credere!

E ricorda che per far si che il tuo ferro da stiro funzioni correttamente, è importante è importante che usi qualche accortezza. Effettua periodicamente una pulizia di questo piccolo elettrodomestico e cerca sempre di usare acqua demineralizzata.