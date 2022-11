Windows lento, con un rapido trucchetto ti scordi del problema: disattiva questa funzione ed il gioco è fatto

Windows è un sistema operativo prodotto da Microsoft Corporation dal lontano 1985, dedicato a PC, workstation, server e smartphone.

All’inizio nasce come interfaccia grafica per i primi sistemi operativi come MS-DOS e PC DOS. Nel 1993 diventa sistema operativo con Windows NT pensato per le aziende e nel 1995 con Windows 95 pensato per le utenze domestiche.

Nel corso del tempo Microsoft sviluppa diverse versioni del software specifiche per personal computer, workstation e server, a seconda delle esigenze dell’utenza finale. Il 2010 è stata l’anno del primo sistema operativo pensato per gli smartphone: Windows Phone 7.

Alla fine del primo decennio degli anni duemila Microsoft Windows è il sistema operativo più utilizzato al mondo. Pensate che aveva una quota di mercato che arrivava al 90%. E la fiducia degli utenti è stata sempre ben ripagata.

Un amico fidato attraverso il quale lavorare, studiare, connettersi con il mondo circostante, restando ancorati alla sedia, al divano. Tutto questo, in maniera veloce, senza restare inchiodati al desktop aspettando che qualcosa si sblocchi e riparta.

A volte, però, anche Windows rallenta le sue prestazioni. E noi cosa facciamo il più delle volte? Andiamo nel panico! Iniziamo a premere tasti a caso. Pensiamo subito che il Pc abbia bisogno di assistenza, o, addirittura, che debba essere gettato tra i rifiuti.

Bastano davvero dei piccoli trucchi per velocizzare di nuovo Windows

Non dobbiamo andare nel panico. Una delle cose migliori di Windows è proprio questa!

Se sembra lento o funziona male oppure anche se c’è qualcosa che non ci piace, Windows ha sempre la soluzione nascosta a portata di mano. Possiamo correggere il problema, modificando opzioni, impostazioni e parametri.

Un trucco per fare Windows più veloce che sicuramente funziona in ogni PC è quello di modificare la velocità delle animazioni dei menù, che per impostazione predefinita sono piuttosto lenti, anche se piacevoli da vedere. Quindi, se vogliamo far apparire le finestre più in fretta e se dell’estetica non ce ne frega, facendo questa modifica, velocizzeremo di molto tutte le operazioni. E il Pc ringrazierà, soprattutto se la sua RAM è limitata. C’è anche la possibilità di disattivare completamente gli effetti animati dei menu per avere Windows più leggero. Questa soluzione sarà una boccata di ossigeno per quei computer datati, ma sacrificante per quelli nuovi o di ultima generazione.

Per rendere Windows più veloce e performante senza perdere le animazioni, c’è un parametro da modificare nelle chiavi di registro di sistema. Otterremo, così, una configurazione bilanciata.

Cosa è l’editor del Registro? E’ uno strumento potente, ma non proprio facile da usare. Se lo usassimo in maniera impropria, sbagliata potremmo rendere il sistema instabile o addirittura inutilizzabile. Se, poi, volete cimentarvi un questa impresa, ecco svelato il trucco. Seguite le istruzioni passo dopo passo.

Innanzitutto bisogna aprire l’Editor del Registro, cliccando su Start e digitando “regedit”. Nel Registro di sistema, utilizziamo la barra laterale a sinistra per arrivare alla seguente chiave: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop.

Una volta qui, selezionate Desktop e, poi, trovate il parametro MenuShowDelay. Apritelo e modificatene il valore da 400 in 200. In questo modo il ritardo tra il clic e l’apertura sarà di 200 millisecondi anziché di 400 ms. Ovviamente se al posto di 400 digiteremo solo uno zero, le animazioni si disattiverebbero del tutto.

Il valore che vi abbiamo suggerito è solo di riferimento. Ognuno di voi potrà provare qualsiasi valore fino a quando non trova quello che più gli aggrada. Dopo aver modificato, per far si che i cambiamenti apportati risultino effettivi, basta riavviare il Pc. Una volta riacceso noterete la maggiore velocità grazie a questo trucchetto che vi abbiamo svelato. Se, poi, non vi pace più la modifica, potrete sempre riportare il valore a 400 seguendo la stessa procedura!