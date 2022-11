OPPO A58 5G, pochissimi giorni alla data di lancio: fotocamera eccezionale e prezzo contenuto

State aspettando il Black Friday per acquistare un nuovo telefono? Ci sono novità interessanti in arrivo a casa OPPO, scatta delle foto straordinarie a un prezzo super conveniente.

La settimana del Black Friday si avvicina e non bisogna farsi sfuggire offerte super convenienti. Se siete alla ricerca di un telefono nuovo, sono in arrivo i nuovi modelli firmati OPPO.

La compagnia cinese rinnova il suo catalogo lanciando sul mercato nuovi modelli di smartphone. Arriva il debutto ufficiale del nuovo dispositivo con Android 12 e ColorOS 12.1, il nuovo OPPO A58 5G.

Il nuovo modello è stato presentato in Cina con grande entusiasmo, potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane anche sul mercato europeo. Lo smartphone ricopre la nicchia di fascia bassa, ma con le sue caratteristiche potrebbe prendersi uno spazio importante sul mercato.

OPPO A58, il nuovo gioiello cinese

Il nuovo OPPO A58 non si allontano cosi tanto dai suoi precessori in fatto di design, riprende la classica linea della casa cinese. Nella parte posteriore troviamo un modulo delle fotocamere che integra due corpi circolari separati con all’interno altrettanti sensori. Le colorazioni della scocca, sono tre mentre il display presenta il sempre molto diffuso nella fascia bassa notch a goccia.

Vediamo insieme le caratteristiche più tecniche di questo prodotto. Il telefono arriverà sul mercato potendo contare sul SoC MediaTek Dimensity 700, garanzia di buone prestazioni considerando la fascia di prezzo. Il SoC sarà supportato da varie configurazioni di RAM e storage con lo smartphone che arriverà sul mercato nelle versioni 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB e 8 GB/256 GB.

Il nuovo smartphone di casa OPPO presenta un display da 6,56 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare che il pannello utilizzato è un’unità IPS LCD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel.

Le specifiche del nuovo OPPO A58 includono anche un sensore di impronte digitali laterale, un jack da 3,5 mm e una porta USB-C. C’è la certificazione IP54 che garantisce la protezione contro l’acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 12 personalizzato con ColorOS 12.1. Lo smartphone supporta la connettività 5G. Lo smartphone presenta un peso complessivo di 188 grammi con uno spessore di 7,99 mm.

Prezzo e date d’uscita

Al momento il nuovo OPPO A58 è in vendita sul mercato cinese, dal 10 novembre. Il prezzo di listino è, al cambio attuale, di circa 230 euro. Questo prezzo si riferisce al modello top di gamma con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage che, attualmente, è l’unico preordinabile tramite lo store online di OPPO. Il resto della gamma sarà nettamente più in basso.

Sul mercato internazionale per il momento non ci sono date o conferme che indicano quando sarà disponibile all’acquisto. Forse nelle prossime settimane con l’arrivo del Black Friday, il telefono potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa. A sbarcare sul continente, molto probabilmente, sarà il device disponibile esclusivamente nella variante base 6/128 GB.