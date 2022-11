Lavatrice, sapete quanto vi costa un ciclo di un’ora? A fine mese vi verrà da piangere | Così riesci a risparmiare

Ridurre il prezzo delle bollette è una missione impossibile? Scopri come la lavatrice pesa sui tuoi consumi, rimarrai a bocca aperta. C’è un testo segreto che fa a caso tuo.



La crisi energetica e il rincaro dei prezzi mette a dura prova le famiglie italiane che hanno sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. Molti provano a risparmiare, ma non è un compito facile.

In casa a incidere fortemente sui prezzi sono gli elettrodomestici che utilizziamo per le nostra faccende domestiche. Rinunciare al loro utilizzo per risparmiare non è fattibile, ma non è impossibile riuscire a risparmiare.

Spesso i nostri sprechi nei consumi è causato dalla nostra ignoranza sulle funzionalità degli elettrodomestici che abbiamo a casa. Conoscerli bene è importante non solo per utilizzarli nel modo più corretto, ma anche per risparmiare e ottimizzare i consumi. Oggi vediamo assieme come utilizzare correttamente la lavatrice e risparmiare sulle bollette.

Quanto consuma la lavatrice

Prima di scoprire come risparmiare quando utilizziamo gli elettrodomestici, dobbiamo sapere quando sia il loro reale consumo domestico in numeri. Infatti conoscere questi dati è importante per saper contrattarci con gli sprechi che effettuiamo e dove possiamo mettere mano per ridurli, che non solo per il nostro portafoglio fa bene ma soprattutto per l’ambiente.

Recentemente il Messaggero ha rilasciato una stima delle spese quotidiane collegate agli elettrodomestici, in collaborazione con Facile.it. Considerando i consumi dichiarati nelle etichette energetiche dei singoli elettrodomestici e il prezzo di riferimento dell’energia nel mercato tutelato aggiornato a oggi, otteniamo i seguenti dati:

Un frigorifero per esempio arriva a consumare, a seconda della sua efficienza, dai 30 centesimi al giorno a 1 euro. quasi una trentina d’euro al mese, oltre 350 l’anno.

per esempio arriva a consumare, a seconda della sua efficienza, quasi una trentina d’euro al mese, oltre 350 l’anno. Sempre mediamente, il costo una cottura al forno oscilla dai 46 ai 73 centesimi.

Quello di una lavatrice in azione per un’ora varia da 53 a 88 centesimi .

. Guardare un film di due ore da una televisione al led da 40 pollici, invece, costerà fino a 12 centesimi .

. tenere acceso per dieci minuti un phon da 2.000 watt costerà circa 22 centesimi.

da 2.000 watt costerà circa il router del Wi-Fi scampa agli aumenti, arrivando a costare mediamente 13 centesimi al giorno (circa 50 euro l’anno).

Il think tank per il clima Ecco ha stimato che la spesa di questo inverno per una famiglia tipo sarà triplicata rispetto allo stesso periodo del 2019-2020, l’ultimo prima del Covid. Un taglio al budget che spingerà un italiano su due a stringere la cinghia sull’acquisto di beni essenziali, come il cibo.

Il testo segreto

Per avere un lavaggio perfetto e ridurre i costi di consumo, è essenziale la manutenzione. Bisogna pulire regolarmente vari elementi: filtro, gomma dell’oblò, vaschetta. Nello specifico, la vaschetta (il piccolo vano dove versiamo sapone liquido e ammorbidente) deve essere pulita con cura e frequenza.

Sapone e ammorbidente tendono ad attaccarsi alle pareti di questo vano, causando muffe che scivolano nel bucato. Se desideri un bucato immacolato e profumato, dovresti pulire bene la vaschetta. Per facilitare la pulizia della vaschetta esiste un pulsante segreto. Non c’è bisogno di armarvi di spazzolini per pulire perfettamente la vaschetta. Compiere tanta fatica per niente, la vaschetta non risulterà mai pulita come desideriamo.

Le nostre lavatrici possiedono un pulsante speciale. Premendo questo tasto ci consente di estrare facilmente la vaschetta per lavarla senza troppa fatica. Potete trovare questo pulsante sulla parte superiore dello scomparto, dove si si versa il detersivo. Senza questo tastino sarebbe estremamente difficile rimuoverlo dalla sua posizione originaria. Non usate troppa forza nel estrare la vaschetta, perché rischiate di romperla. Trova il pulsante segreto per estrarla delicatamente.