Termosifoni, con questa valvola non consumi più: bolletta gratis per tutti

Stiamo andando incontro a un periodo davvero duro e ostile dal punto di vista economico, con le bollette dell’energia mensili dei prossimi mesi autunnali e invernali che saranno davvero salatissime, a causa dei continui conflitti che si stanno verificando dai primi mesi del 2022 in Ucraina.

Fortunatamente il governo italiano ha emanato alcuni decreti (come l’Aiuto-bis e l’aiuto-per) volti proprio ad aiutare le famiglie più numerose, gli enti pubblici e le imprese, con agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici di ultima generazione e un bonus sostanzioso per lo sconto delle bollette dell’energia.

Nonostante questo, però, sempre più nuclei famigliari stanno rischiando di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a sostenere l’ingente peso delle bollette dell’energia elettrica e del gas.

Oggi in particolare vediamo quindi alcuni piccoli accorgimenti utili per consumare di meno, e di riflesso risparmiare sulle bollette dell’energia.

Uno dei modi più utili per risparmiare sulle bollette, infatti, è l’adozione di una valvola per consumare quasi zero nell’uso dei termosifoni. Installarla è un processo davvero semplice e alla portata di tutti, e consente di consumare sensibilmente di meno rispetto all’uso classico. Grazie all’utilizzo della valvola termostatica, infatti, è possibile andare a regolare selettivamente la temperatura dei propri termosifoni, così da guadagnare un sostanzioso risparmio sulle prossime bollette dell’energia.

Perché usare una valvola termostatica

Nella fattispecie è un metodo molto utile ed efficiente, in particolare considerando gli aumenti che avremo nel corso dei prossimi mesi sulle bollette dell’energia. Uno dei vantaggi principali di questa soluzione è che si può adattare letteralmente a chiunque, così tanto da diventare virale anche sui social network riservati alle fasce d’età più giovani.

È il caso infatti di un video che è stato publicato su TikTok, che mostra proprio tutti i passaggi necessari per cambiare le valvole del nostro termosifone, in maniera semplice e veloce. In particolare all’interno del video viene illustrato come cambiare una vecchia valvola con una di recente generazione. La nuova valvola ha infatti la capacità di poter regolare in maniera semplice la temperatura dello stesso calorifero, riducendo sensibilmente il consumo che ne deriva. In base a quanto dichiarato dall’utente che ha pubblicato il video in questione, le valvole normali portano come conseguenza una riduzione della portata, a differenza invece di quelle termostatiche che consentono la regolazione delle temperatura dei termosifoni, che si riflette su un considerevole risparmio sulle bollette future.

Esse hanno inoltre la capacità di andare a rilevare velocemente la temperatura dell’ambiente all’interno della quale sono installati, regolando in base ad essa la potenza del termosifone stesso.