Bonus Amazon, pioggia di euro per chi fa parte di questa categoria: ecco chi ne ha diritto

C’è un bonus che è sfuggito a tutti, approfittane prima che scada. Scopri come poter acquistare su Amazon a zero euro.

I governi degli ultimi anni a forza di rilasciare bonus per qualsiasi cosa, si è perso ormai il conto. Tra questi vi è uno in particolare che può essere molto interessante per noi, ma dobbiamo approfittarne prima che scada.

Di quale stiamo parlando? Parliamo del famoso Bonus Cultura. Dedicato ai giovanissimi, permette di essere utilizzato non solo per Musei, Concerti, spettacoli ed eventi culturali, ma anche online. Infatti Amazon ha aderito all’iniziativa del governo per far usufruire ai ragazzi suoi mille servizi.

Il colosso della vendita online offre l’opportunità di acquistare libri, manuali di studio ed eBook Kindle, molto utili ai studenti per costruire il proprio futuro. Questo non limita la possibilità di acquistare altri prodotti o servizi con il bonus. Scopriamo subito, prima che scada a fine anno, chi può usufruire del bonus e cosa acquistare.

Per chi è il bonus?

Anche per il 2022 Amazon aderisce all’iniziativa Bonus Cultura del Governo italiano, che mette a disposizione 500€ di prodotti culturali per tutti i beneficiari. A partire da oggi è possibile richiedere l’agevolazione per tutti i ragazzi che compiranno 18 anni entro la fine dell’anno, quindi per tutti coloro nati nel 2003.

Questi avranno tempo fino al 28 febbraio 2023 per acquistare libri, manuali di studio, CD, DVD ed eBook Kindle e tutto ciò che può esser loro utile a costruire un futuro all’altezza dei loro sogni, fino a 500€. Un aiuto economico che vale per diversi settori, dalla letteratura alla musica, per ricordare l’importante ruolo della cultura nella formazione degli adulti del domani. Per scoprire nel dettaglio tutti i prodotti coperti dal Bonus basterà visitare la pagina ufficiale Amazon ad esso dedicata.

Per richiedere il Bonus, i nati nel 2003, dovranno essere registrati a 18app.it con la propria identità digitale, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o la Carta di Identità Elettronica (CIE). A quel punto potranno richiedere, a partire da oggi, l’accredito del Buono da spendere entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Per l’utilizzo del buono su Amazon.it, i ragazzi devono prima creare un buono del valore intero desiderato di minimo €1 (es. €15,00, non €15,50) del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito 18app.it, e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal saldo 18app.

Boom delle vendite, dalla musica al cinema

Nell’annunciare l’adesione alla campagna Bonus Cultura 2022, Amazon riferisce anche i risultati e le preferenze dei giovani che hanno fruito del contributo nel 2021. I nativi 2002 hanno mostrato uno spiccato interesse per letteratura, musica e cinema. Ecco quali sono stati i prodotti più acquistati per categoria.

Letteratura:

La canzone di Achille di Madeline Miller.

Il Fabbricante di lacrime di Erin Doom.

L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud.

Musica (album):

Blu Celeste – Blanco.

Persona – Marracash.

Teatro d’Ira vol. 1 – Maneskin.

Cinema (DVD/Blue Ray):