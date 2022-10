Piano cottura incrostato, risolvi con un gesto: l’ingrediente segreto che si trova in ogni casa

Ti trovi i fornelli peni di sporco incrostato e non sai dove mettere le mani? Scopri come far brillare il tuo piano cucina con questi semplici ingredienti.

Quando ci tocca pulire la cucina, riuscire ad avere il piano cottura perfettamente pulito è un sogno. Per averlo, dovremmo dedicarci alla pulizia dei bruciatori del gas subito dopo ogni uso, in questo modo lo sporco non si deposita e si rende la loro pulizia molto più semplice.

Purtroppo non tutti hanno tempo di pulire i fornelli. Spesso ci ritroviamo a dover fare un pasto al volo prima di uscire immediatamente da casa. A volte, per la fretta, combiniamo dei disastri in cucina e lasciamo tutto lì per poi pensarci quando torniamo.

Quando torniamo in cucina il piano cottura lo sporco è tutto incrostato e dichiariamo battaglia persa prima ancora di iniziare. Non c’è bisogno di sventolare bandiera bianca, grazie ai metodi di pulizia che vi consigliamo potete far tornare a brillare i vostri fornelli.

Ingredienti naturali

Quando abbiamo il piano cottura incrostato, vorremo urlare e scappare via. Ma lo sporco resta e prima o poi dobbiamo farci i conti. Ora vi suggeriamo alcuni semplici metodi per la pulizia dei fornelli del gas con dei semplici ingredienti naturali che abbiamo in casa.

L’aceto bianco è un valido alleato per le pulizie domestiche e anche nel nostro caso ci viene in aiuto. Mettete in ammollo i bruciatori e poi le corone in una pentola con acqua e aceto. Portare ad ebollizione e da quel momento fate passare cinque minuti.

Dopo, fateli raffreddare almeno un po’ e poi iniziate a strofinarli con una spugna in micro fibra. Lo sporco e il grasso accumulato verrà via. Se lo sporco persiste, provate a levarlo via con una paglietta di acciaio bagnata con un normalissimo detersivo dei piatti. Strofinando leggermente, riuscirete nel vostro intento di avere dei bruciatori ad hoc.

Un altro ingrediente che potete utilizzare è bicarbonato di sodio. In una ciotola abbastanza capiente, mettete i bruciatori e le corone del gas in ammollo con acqua, aceto e bicarbonato di sodio. Lasciate agire tutta la notte e al mattino sciacquate bene ad uno ad uno, magari aiutandovi con uno spazzolino da denti che non usate più.

Il risultato sarà sorprendente e appagante. Senza faticare avrete un piano cottura perfettamente pulito. Ricordate di far asciugare bene i pezzi, prima di metterli al loro posto sul piano cottura. Altrimenti si asciugheranno male e si avranno problemi nell’accensione del gas.

Sapone di Marsiglia e spugna magica

Per la pulizia non bisogna comprare per forza sgrassatori per rimuovere lo sporco più persistente. In casa ci sono prodotti che li vediamo come destinati per un unico scopo, tra questi vi è il sapone di Marsiglia e la spugna magica.

Chi ha detto che il sapone di Marsiglia è utile solo per la pulizia del bucato? È ottimo, invece, anche nell’igienizzare e sgrassare lo sporco depositato sul piano cottura. Ecco come fare:

Mettete in ammollo i bruciatori , le corone e gli spartifiamma del gas con acqua tiepida e sapone di Marsiglia .

, le corone e gli spartifiamma del gas con . Lasciate agire circa trenta minuti.

agire circa Spazzolate via lo sporco prima con uno spazzolino da denti e poi con una spugna in micro fibra.

prima con uno spazzolino da denti e poi con una spugna in micro fibra. Sciacquateli bene.

bene. Fateli asciugare su un canovaccio prima di metterli al loro posto.

Anche la spugna magica è un ottimo alleato. In commercio ci sono molte spugne magiche di diversi brand. Potete scegliere tra quelle di marca oppure quella del supermercato, hanno poca differenza tra loro infatti sono tutte di ottima qualità. Utilissima per la pulizia dello sporco ostinato, è perfetta quindi per pulire i fornelli del gas.

Per utilizzarla al meglio, segui le indicazioni sulla confezione. Di solito, la spugna si bagna con l’acqua prima di usarla. Dopodiché potete strofinarla dolcemente sulle superfici incrostate, un pulito smagliante in pochissimo tempo. La spugna si può utilizzare numerose volte, quindi liberate la fantasia e iniziate a strofinare laddove trovi dello sporco.