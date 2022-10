Iphone, il trucco che cambierà la tua vita lavorativa: una svolta senza precedenti

Ti trovi a fine giornata a dover inviare mille copie digitali da dei documenti cartacei? Fai subito tutto dal tuo iPhone grazie a questa ultimissima funzionalità.

Apple si è sempre impegnata a offrire ai suoi fedeli clienti innovative funzionalità che gli poetassero aiutare anche nella loro vita lavorativa. I suoi prodotti e servizi sono pensati per chi lavora a stretto contatto con la tecnologia.

Infatti ad oggi molti lavori senza dei dispositivi digitali e una connessione internet non sarebbero possibili. Avere dei strumenti studiati per facilitare le nostre mansioni e attività, fanno la differenza sul risultato che dobbiamo portare a fine giornata. Per questo molti scelgono i prodotti firmati Apple.

Oggi vi mostriamo una nuova funzionalità lanciata per gli Iphone. Questa funzione è pensata per chi in ufficio o a casa si ritrova stracolmo di fogli da ordinare e trasferirli in formato digitale. Vediamo assieme come scansionare i documenti con il nostro smartphone.

Tutto da telefono. Come scansionare e firmare i documenti?

Nonostante il digitale domina le nostre vite, non è detto che tutto ciò che abbiamo a che fare sia già in formato digitale. Spesso ci capita qualche collega o cliente che gira ancora con mille fogli in cartelle e cartelline, e ci lasciano una pila di documenti sulla scrivania da inviare o semplicemente da salvare sul nostro Cloud.

Non tutti hanno a disposizione uno scanner, anche il tempo di collegarlo al telefono o al pc non ci basta. Ma qui Apple ci arriva in soccorso, infatti la sua ultima funzionalità ci permette di scansionare i documenti direttamente dal nostro iPhone. Una volta effettuata la scansione li possiamo salvare sul nostro Cloud o inviarli direttamente a chi serve.

Questa praticissima funzionalità è disponibile sull’applicazione Note. Se hai già l’app, ti basterà seguire questi semplici passaggi per scansionare i tuoi documenti:

Apri Note e seleziona una nota o creane una nuova.

Tocca il pulsante Fotocamera , quindi tocca Scansiona documenti .

Inquadra il documento con la fotocamera.

Se il dispositivo è in modalità automatica, il documento verrà scansionato automaticamente. Se devi acquisire manualmente una scansione, tocca il pulsante dell’otturatore o uno dei tasti del volume. Trascina gli angoli per regolare la scansione in modo che si adatti alla pagina, poi tocca Salva la scansione.

Tocca Salva o aggiungi ulteriori scansioni al documento.

Solitamente tra questi documenti ci viene richiesta la nostra firma. In molti perdono il tempo nel dover stampare prima il documento, poi firmarlo a mano e successivamente scansionarlo, ma adesso possiamo fare tutto dal nostro iPhone. Segui questi semplici passaggi per firmare i documenti salvati in digitale:

Apri Note e poi tocca il documento nella nota.

Tocca il pulsante Condividi , quindi tocca Modifica .

Tocca il pulsante Aggiungi , quindi tocca Firma e aggiungi una firma salvata o crea una nuova firma. Puoi quindi regolare le dimensioni della casella della firma e posizionarla dove vuoi sul documento.

Tocca Fine.

Per firmare manualmente il documento, segui i passaggi 1-2, quindi seleziona uno strumento da utilizzare e firma il documento con il dito o un’Apple Pencil con un iPad compatibile.