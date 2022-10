Addio Whatsapp: non potete più utilizzarlo | È successo in queste ore

Da quando c’è stato l’avvento degli smartphone (avvenuto circa 10 anni fa), in concomitanza è avvenuto il boom delle applicazioni di messaggistica.

Tra le principali ricordiamo senz’ombra di dubbio WhatsApp (che è stata recentemente acquisita dalla stessa compagnia di Facebook e Instagram), nonché Telegram, che sono raggiunte ormai da milioni e milioni (se non miliardi, nel caso di WhatsApp) di utenti in tutto il mondo per messaggiare tra loro.

Queste applicazioni vengono quotidianamente aggiornate, in modo tale da inserire funzioni sempre più nuove e funzionali al loro interno.

Purtroppo quest’oggi, in particolare nelle prime ore della mattinata, si è verificato un disservizio per cui WhatsApp ha incominciato a non funzionare più, a livello di tutto il territorio italiano, rendendo di conseguenza impossibile lo scambio di messaggi tra persone a distanza. Nel caso in cui pensiate che sia un vostro problema di connessione, non preoccupatevi: non è di certo questo il caso.

L’applicazione è infatti rimasta fuori uso per più di tre ore, e la situazione non accenna a risolversi, con continui disservizi che si stanno avvicendando nel corso della mattinata. L’inizio dei malfunzionamenti sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattina (fuso orario italiano), indicativamente a cavallo tra le 8.30 e le 9, per poi protrarsi nelle ore successive, creando il panico lungo tutto il paese.

Ricostruzione degli eventi

Le segnalazioni sono così arrivate immediatamente al celebre portale DownDetector, specializzato nella segnalazione di questi disservizi. Gli utenti, a detta delle segnalazioni, erano impossibilitati a inviare sia messaggi alle persone singole che ai gruppi WhatsApp, e non erano più presenti le doppie spunte che solitamente indicano il corretto arrivo del messaggio alla persona di destinazione. Ricordiamo che disservizi di questo tipo si sono verificati anche nella giornata di ieri, verso la fine del pomeriggio, indicativamente alle 18 (fuso orario italiano).

A prender parola in tal senso è stato un portavoce della compagnia stessa, che ha dichiarato che WhatsApp è attualmente al corrente della situazione e sta cercando di porvi un’immediato rimedio, in maniera tale da ripristinarne il corretto funzionamento, evitando inutili disagi per le persone.

Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte di WhatsApp in merito a questa problematica, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime ore, risolvendo così la situazione per tutti gli utenti che ne fanno uso quotidianamente, magari anche per lavoro. Nella realtà attuale infatti, sempre più dominata dallo smart working, i servizi di messaggistica istantanea sono diventati pressoché fondamentali.