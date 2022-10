Termosifoni, raffica di multe in arrivo: non puoi più metterli così

Nuovi regolamenti in arrivo sul consumo energia, se accendi i termosifoni fuori dalle face orarie imposte dal governo ti aspettano multe salatissime.

Il Parlamento Europeo ha deciso, a seguito degli ultimi sviluppi, di stabilire nuove regole che permettano di fronteggiare l’attuale crisi energetica che ha travolto l’Europa.

Il nuovo provvedimento è rivolto a tutti i cittadini e impone l’obbligo di accendere i termosifoni in determinate fasce orarie. Gli orari verranno stabiliti tenendo dell’area geografica, temperature e impegni lavorativi dei residenti.

Il governo per far in modo che vengano rispettate le fasce orarie imposte sanzionerà chi non le rispetterà. Scopriamo assieme quali siano questi regolamenti e come rispettarli.

Regolamento

Anche il Governo italiano si è adeguato alle nuove regole sia per l’uso dell’energia che per il riscaldamento. A breve, infatti, proietteranno dei consigli in TV riguardo all’uso corretto dei termosifoni.

Invece per quanto concerne la nuova normativa per la temperatura dei luoghi di lavoro e delle abitazioni, non cambierà molto rispetto a quella degli anni passati. Le variazioni, infatti, saranno piccole:

diminuzione della temperatura dei termosifoni di circa un grado;

posticipazione di qualche dell’accensione in autunno;

spegnimento anticipato di qualche giorno in primavera;

riduzione del riscaldamento di qualche ora nell’arco della giornata.

Dunque non ci saranno enormi cambiamenti visto che l’Italia prevede già una suddivisione in 6 Zone Climatiche. Per legge non si possono superare i 19° centigradi. Ciò nonostante si possono tollerare massimo 21° centigradi, all’interno delle case, degli edifici scolastici e degli uffici.

Negli edifici artigianali e industriali, invece, il limite è di 17° centigradi. Si tratta della temperatura ideale per svolgere al meglio questi lavori. Si tenga conto che il mancato rispetto del regolamento comporta multa per chi non abbassa i termosifoni condominiali.

Zone climatiche e orari

La legge 10-1991 stabilisce quando è possibile mettere in funzione i termosifoni centralizzati a seconda della zona climatica di appartenenza. Visto che il prezzo del gas naturale cambia a seconda della zona diversa sarà anche la data per l’accensione dei riscaldamenti.

Essendo il nord Italia più freddo i termosifoni si accenderanno da ottobre. Il sud Italia, al contrario, è molto caldo e le caldaie verranno attivate da dicembre. Qui di seguito riportiamo il dettaglio sulle 6 zone climatiche e le ore di accensione dei caloriferi consentite dal nuovo regolamento: