Schermo del telefono non funziona? Ecco cosa fare

Nel corso degli ultimi dieci anni, gli smartphone hanno fatto il boom a livello del mercato mondiale, entrando a a parte della quotidianità di milioni e milioni di persone. Sempre più compagnie producono i modelli più disparati di smartphone, adatti soprattutto ad ogni tipo di tasche ed esigenze relative.

A volte però si possono riscontrare con lo schermo del telefono, con il touch che diventa non più responsivo come quando abbiamo acquistato lo smartphone: questo potrebbe essere dovuto a diverse problematiche, sia lato software ma anche hardware. Scopriamo insieme come risolvere questi problemi, in maniera facile e veloce, sia su sistema operativo Android che iOS.

Sappiamo bene, soprattutto nel corso degli ultimi periodi, come il display degli smartphone sia una componente davvero delicata e da tenere con cura, ond’evitare di incorrere in incidenti molto spiacevoli. Un display anche danneggiato, infatti, potrebbe portare a un malfunzionamento della componente touch screen che utilizziamo quotidianamente, e potrebbe avere problematiche sia software che hardware.

Da un punto di vista hardware, infatti, le cause dei malfunzionamenti possono essere molteplici e variegate. Prima fra tutte la batteria, che se fusa all’interno del telefono potrebbe portare a queste problematiche, esattamente come il surriscaldamento di altre componenti interni. Anche lo spostamento stesso di queste componenti interne del telefono potrebbe portare al malfunzionamento del touch-screen.

Evitare in ogni caso l’utilizzo di detergenti e altre sostanze (molto invasive) che potrebbero compromettere la funzionalità del display touch-screen, preferendo utilizzarle indirettamente su dei panni appositi in microfibra. Anche la semplice sporcizia, banalmente, può portare a diverse problematiche hardware, andando a surriscaldare e intaccando il funzionamento della componente touch-screen.

Consigli utili

Il nostro consiglio quindi è di tenere il vostro smartphone sempre pulito, in modo tale da garantirne la massima funzionalità possibile. Per l’occasione vi consigliamo questo kit per la pulizia dello schermo, disponibile su Amazon a soli 11.50 euro, raggiungibile comodamente a questo indirizzo.

Da un punto di vista software (i cui problemi son sicuramente più risolvibili di quelli hardware), invece, i motivi potrebbero essere ancora molteplici. Primo tra tutte la memoria insufficiente a disposizione sul vostro smartphone: la RAM infatti fa utilizzo della memoria interna, e nel caso in cui fosse insufficiente potrebbero verificarsi diversi episodi di malfunzionamento del touch screen.

Si aggiungono poi eventuali problemi di installazione degli aggiornamenti software, nonché una errata modifica delle impostazioni del telefono. Prestate inoltre attenzione all’esecuzione dei file corrotti, che potrebbero comprometterne il normale funzionamento.